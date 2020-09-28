Прокуратура Амурской области защитила права детей-инвалидов, обучающихся в интернатах, на обеспечение бесплатным питанием, одеждой, обувью, инвентарем и канцелярскими принадлежностями

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Амурской области провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних детей-инвалидов, обучающихся в интернатах, на бесплатное обеспечение питанием, одеждой, обувью, инвентарем, канцелярскими принадлежностями.

Установлено, что закрепленные в федеральном законодательстве вопросы льготного обеспечения указанной категории детей-инвалидов не были нормативно регламентированы на региональном уровне, что влекло нарушение прав воспитанников интернатов.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура области внесла представление заместителю председателя правительства области – министру образования и науки области.

По результатам его рассмотрения разработан и утвержден порядок обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Амурской области. Произведен расчет потребности и выделены денежные средства на сумму около 11 млн рублей. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Благодаря вмешательству прокуратуры Амурской области права детей-инвалидов, воспитывающихся в интернатах, восстановлены.

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