Прокуратура Брянской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в сфере долевого строительства жилья

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Брянской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя и учредителя ООО «Брянскстройразвитие». Он обвиняется в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор и учредитель ООО «Брянскстройразвитие» в 2014 – 2019 гг. путем обмана и злоупотребления доверием похитил привлеченные для строительства 2 многоквартирных жилых домов денежные средства дольщиков, а также полученные в качестве оплаты стоимости страховой премии по договорам страхования гражданской ответственности застройщика. При этом денежные средства участников долевого строительства он израсходовал на цели, не связанные со строительством многоквартирных жилых домов. В результате противоправных действий руководителя компании-застройщика 428 участникам долевого строительства причинен ущерб на общую сумму свыше 130 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого.

В настоящее время один дом сдан в эксплуатацию, строительство второго дома завершается иной подрядной организацией.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено в Советский районный суд г. Брянска.

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