Пространство реальных дел. Колонка В. Матвиенко в «Российской газете»

Source: Russia – Council of the Federation

Валентина Матвиенко: В условиях пандемии актуальность Форума регионов Беларуси и России только выросла.

28 сентября стартует VII Форум регионов Беларуси и России. Из‑за угрозы распространения коронавируса его мероприятия переведены в формат видеоконференций. О том, как повлияла пандемия на сотрудничество регионов двух стран, и своих ожиданиях от предстоящих встреч с белорусскими партнерами «Российской газете» рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Валентина Ивановна, Форум регионов Беларуси и России открывается в седьмой раз. Насколько он в нынешней ситуации актуален?

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Валентина Матвиенко: Если сразу и коротко: этот Форум особенно актуален!

Конечно, каждый Форум регионов России и Беларуси — важное событие, это реальное продвижение в развитии отношений между нашими странами. Нынешний, который открывается 28 сентября, имеет свою специфику. С учетом некоторого роста эпидемиологических рисков было принято решение о проведении всех его мероприятий в режиме видеоконференции. Опыт удаленной работы, который мы приобрели за последние месяцы, позволяет говорить о том, что и при таком формате мы сохраняем высокое качество и результативность взаимодействия. Уверена, итоги Форума станут тому подтверждением. Мы видим, что пандемия коронавируса и особенно ее экономические последствия требуют от нас приступить к решению актуальных вопросов, проблем незамедлительно. Значимость Форума резко повышается — для регионов, для предприятий, в конечном счете для людей.

Президент России Владимир Путин на недавней встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сказал о необходимости дополнительных усилий для восстановления товарооборота между нашими странами — в условиях пандемии коронавируса он снизился на 21 процент. Это не какая‑то особенность наших двусторонних отношений — снижение, порой даже большее, происходит сейчас повсеместно. Глава Российского государства особо подчеркнул, что шаги должны быть предприняты на разных уровнях, от правительства до отдельных предприятий.

А их реализация будет проходить именно в регионах! Я уверена, что решения Форума будут способствовать восстановлению уровня и подъему российско-белорусских экономических отношений. Конечно, мы хотим, чтобы оно происходило быстрее. Поэтому в работе Форума принимает участие много представителей субъектов Российской Федерации и людей, занимающихся бизнесом, реальным делом, что называется, «на земле». Они, так же как и их белорусские партнеры, участвуют в мероприятиях не для галочки, не «номер отбывают». Им нужны результаты.

А каковы ваши ожидания от этого мероприятия? Контекст политической обстановки не повлияет?

Валентина Матвиенко: Уверяю вас, этот самый контекст хорошо понятен и нам, и белорусам. И у тех, кто занят делом, нет времени на то, чтобы подпадать под его влияние. Могу сказать, в процессе подготовки к Форуму, в контактах между бизнесменами, между главами регионов было абсолютно незаметно, чтобы на их желании работать как‑то негативно сказывались уличные шествия в Минске, заявления европейских парламентариев или видео из Литвы. Даже, скорее, наоборот. Поэтому у нас есть все основания прогнозировать, что и предстоящий Форум станет успешным. За шесть лет на его площадках подписано более трехсот соглашений. И суммы заключенных контрактов только растут: в прошлом году они превысили 500 миллионов долларов, а в этом предполагается порядка 750 миллионов долларов. Мы уже сейчас знаем, что планируется заключить соглашения с Ленинградской, Самарской и Курской областями, Башкортостаном, Ямало-Ненецким автономным округом и другими регионами.

Так что мои ожидания от Форума самые оптимистичные. Даже с учетом удаленного формата его проведения.

Еще раз возвращаясь к «контексту политической обстановки» в Республике Беларусь… Уверена — и это позиция российской стороны, озвученная не раз, — что в сложившейся ситуации подлинно действенное, консолидирующее решение может быть найдено только внутри Беларуси, самими людьми без внешнего давления, без вмешательства извне, без уже печально известных технологий. Мы доверяем мудрости белорусского народа. Принимая решение о судьбе своей страны, он сумеет сделать выбор, который будет отвечать его долговременным интересам.

Со своей стороны, могу поделиться наблюдениями — на площадках Форума регионов, где общение идет не на уровне громких заявлений, манипуляций через интернет-ресурсы и телеграм-каналы, а напрямую, между людьми ответственными и занятыми делом, — я каждый год реально ощущаю, насколько естественна и взаимна в белорусах и россиянах потребность друг в друге.

Она прямо‑таки требует от нас наполнения реальными делами Договора о создании Союзного государства. Как раз на наших межрегиональных мероприятиях это особенно заметно.

Отслеживается ли исполнение ранее подписанных соглашений, договоров?

Валентина Матвиенко: Разумеется. Это делают, прежде всего, те, кто их заключает: регионы, муниципалитеты, предприятия, компании. Не стоят в стороне и высшие органы государственной власти — правительства, мы, парламентарии. Комитет Совета Федерации по федеративному устройству регулярно обобщает информацию. Делает выводы, вносит предложения. Такой доклад председателя Комитета Олега Владимировича Мельниченко предусмотрен и в этот раз на заседании межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству.

Главное, что есть положительная динамика развития двусторонних отношений. Наиболее активно торгово-экономические связи с Беларусью развивают Смоленская, Калужская, Ленинградская, Самарская и Воронежская области — это данные за прошлый год. Направления очень разные: и закупка сельскохозяйственной техники и оборудования, фирменные магазины с белорусской одеждой, обувью, продуктами питания — например, только в Курской области их более 60. Совместное производство, строительство многоквартирных домов. Реализуются и научные, культурные, образовательные, спортивные проекты. Важно, что в них вовлечена молодежь.

Например, ровно год назад, с нашей стороны — силами представителей власти и общественности Смоленской области, проводился Российско-белорусский форум «Дипломаты будущего». Приехали дети из 15 регионов. Для стран-соседей это особенно важно — формировать дружественную среду в кругу будущих лидеров.

Хотя ситуация с коронавирусом повлияла на интенсивность наших контактов, перевела часть из них в онлайн-формат, мы все же сохраняем высокие темпы взаимодействия. И по некоторым регионам видим, кстати, интересную статистику — Ленинградская область увеличила в 2019 году — по сравнению с предыдущим годом — товарооборот с белорусами на 36 процентов! Оренбургская область активно наращивает товарооборот. Потому что есть заинтересованность и необходимость в контактах…

Про соглашения, кстати, добавлю для понимания. Это долгосрочные документы, на базе которых реализуются контракты, различные программы, планы взаимодействия и сотрудничества. Поэтому конкретные цифровые показатели реализации соглашений предоставить сложно, скорее отслеживаются тенденции, которые нас вполне устраивают.

На форумах регионов России и Беларуси вами неоднократно поднимался вопрос об отмене роуминга между нашими странами. Когда можно ждать этого события?

Валентина Матвиенко: Не просто поднимался, именно на Форуме регионов России и Беларуси впервые и была озвучена эта идея. Мы ее не оставили. Работа идет.

Есть все основания считать, что вопрос будет решен до конца этого года.

Утверждена «дорожная карта» по отмене роуминга на территории Союзного государства, и профильные министерства сейчас очень активно работают над ее реализацией.

Почему тема вообще возникла именно в ходе Форума регионов России и Беларуси? Да потому, что на площадках Форума сама атмосфера подстегивает к тому, чтобы думать о насущных потребностях людей. Отмену роуминга, безусловно, ждут и граждане обеих стран, и бизнес.

Центральной темой Форума станет историческое наследие Великой Победы как основа развития связей народов Беларуси и России. Прошло 75 лет, сменились поколения. На ваш взгляд, для нынешних россиян и белорусов все пережитое в 1941–1945 гг. по‑прежнему является объединяющим фактором?

Валентина Матвиенко: В этом не может быть никаких сомнений. Ведь 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне — священный праздник для наших народов. Самая кровопролитная, самая жестокая в истории человечества война стала тяжелейшим испытанием для всех республик, всех народов Советского Союза. Мы помним, какой дорогой ценой оплачена Победа. Помним, что война началась на земле Белоруссии, принесла ей неисчислимые беды и страдания. Помним и о героической борьбе белорусских партизан против фашистских оккупантов. Здесь после победоносного марша по многим государствам Европы гитлеровцы впервые встретили столь упорное сопротивление. Оборона Брестской крепости навсегда вошла в историю как символ несгибаемой стойкости, мужества, героизма в борьбе за свободу и независимость своей Родины.

В марте этого года я побывала в Белоруссии. Передала храму-памятнику Всехсвятской церкви в Минске капсулу с землей из мест кровопролитных боев подо Ржевом. Посетила Брестскую крепость. Как всегда, общалась с ветеранами и молодежью.

Не было ни одного случая, чтоб я почувствовала даже намек на какое‑то стремление предать забвению или переиначить нашу общую историю. Уверена, наши народы никогда не поставят под сомнение ценность пережитого в те годы. Страшные потери, борьба с врагом и затем, общими усилиями, возрождение и развитие Беларуси.

Память — одна из фундаментальных основ, которая объединяет нас сегодня и будет объединять всегда.

Источник: Российская газета от 28 сентября 2020 г.

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