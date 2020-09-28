Сегодня в «Эфире»: судебный процесс в отношении сотрудников полиции, трудовые права, охрана окружающей среды

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В рубрике «Криминальный тренд» объясним, как определить недобросовестного работодателя и чем может обернуться получение «серой зарплаты».

Об уникальной специализированной прокуратуре, созданной в России после взрыва на шахте «Распадской», расскажем в рубрике «Субъект права».

О том, как на Дальнем Востоке добывают почти 150 тонн золота в год, насколько этот процесс опасен для окружающей среды, а также часто ли органам прокуратуры приходится вмешиваться в эту сферу деятельности, узнаете из рубрики «Чистая среда».

Программа «Эфир» на понедельник 28 сентября 2020 года:

· «Криминальный тренд». «Трудные» вопросы занятости: прокурорский надзор в сфере трудовых прав.

· «Чистая среда». Дороже золота.

· «Субъект права». «Угольная прокуратура» в Кемеровской области.

· «Вы в эфире». Платить по долгам.

· «Логика закона». Среда обитания под защитой прокуроров.

· «В процессе». «Произвольные» дороги: суд вынес приговор сотрудникам ГИБДД, превысившим полномочия.

· «Криминальный тренд». Предотвратить и обезвредить: о работе прокуратуры Пермского края в сфере профилактики преступности.

· «Субъект права». Сиротское гетто или на страже прав несовершеннолетних.

· «В процессе». Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд над промышленниками.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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