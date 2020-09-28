Сегодня в «Эфире»: судебный процесс в отношении сотрудников полиции, трудовые права, охрана окружающей среды

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
В рубрике «Криминальный тренд» объясним, как определить недобросовестного работодателя и чем может обернуться получение «серой зарплаты».
Об уникальной специализированной прокуратуре, созданной в России после взрыва на шахте «Распадской», расскажем в рубрике «Субъект права».
О том, как на Дальнем Востоке добывают почти 150 тонн золота в год, насколько этот процесс опасен для окружающей среды, а также часто ли органам прокуратуры приходится вмешиваться в эту сферу деятельности, узнаете из рубрики «Чистая среда».
Программа «Эфир» на понедельник 28 сентября 2020 года:
· «Криминальный тренд». «Трудные» вопросы занятости: прокурорский надзор в сфере трудовых прав.
· «Чистая среда». Дороже золота.
· «Субъект права». «Угольная прокуратура» в Кемеровской области.
· «Вы в эфире». Платить по долгам.
· «Логика закона». Среда обитания под защитой прокуроров.
· «В процессе». «Произвольные» дороги: суд вынес приговор сотрудникам ГИБДД, превысившим полномочия.
· «Криминальный тренд». Предотвратить и обезвредить: о работе прокуратуры Пермского края в сфере профилактики преступности.
· «Субъект права». Сиротское гетто или на страже прав несовершеннолетних.
· «В процессе». Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд над промышленниками.
С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru