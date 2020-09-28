Сенаторы обсудили эффективные механизмы повышения инвестиционной привлекательности регионов

Source: Russia – Council of the Federation

В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на тему «Практика привлечения бюджетных средств и применения мер налогового стимулирования в целях повышения инвестиционной привлекательности регионов».

Мероприятие, прошедшее на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга», провел председатель Комитета СФ Анатолий Артамонов. АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области

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В заседании приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области первый заместитель Министра экономического развития РФ Андрей Иванов, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, первый заместитель Министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, аудитор Счетной палаты РФ Андрей Батуркин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти областей, входящих в Центральный федеральный округ, а также общественных организаций и экспертного сообщества.

Николай Журавлев отметил, что реализация принятых в период пандемии решений позволила обеспечить социальную защиту граждан и бизнеса, а также сохранить стабильность финансовой системы в изменившихся экономических условиях. Была оказана действенная поддержка региональным бюджетам. Для компенсации снижения доходов регионам было выделено 200 миллиардов рублей в виде дотации на сбалансированность. Дополнительно на борьбу с эпидемией и ее последствиями Президент РФ поручил изыскать еще 100 миллиардов рублей.

Сейчас перед регионами стоит задача не только восстановить рост экономики и доходы граждан, но и продолжить достижение национальных целей развития, поставленных Президентом России

«Сейчас перед регионами стоит задача не только восстановить рост экономики и доходы граждан, но и продолжить достижение национальных целей развития, поставленных Президентом России. На прошедшей встрече с сенаторами глава государства обозначил ряд важнейших направлений деятельности, нацелил на возвращение к проектам развития. Глава государства в своем выступлении уделил большое внимание бюджетным вопросам. В работе над бюджетом на следующий трехлетний период мы будем обращать внимание на приоритеты, связанные с развитием экономики, поддержкой регионов, обеспечением социальной защиты граждан, сохранением их доходов и рабочих мест. При этом мы не будем забывать и про социальные обязательства государства», — сказал Николай Журавлев.

В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Анатолий Артамонов

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В Калужской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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По словам сенатора, будет продолжено финансовое обеспечение расходов на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, на организацию горячего питания для учащихся начальных классов. «Совет Федерации отстоял, чтобы максимальное количество регионов раньше получили на это финансирование. Классные руководители будут получать федеральную надбавку с учетом сохранения всех региональных доплат. Большие средства предусмотрены на лечение больных с тяжелыми, орфанными заболеваниями — около 60 миллиардов на 2021 год».

Все это, по мнению парламентария, позволяет сделать взвешенная бюджетная политика. Также Комитету СФ предстоит рассмотрение пакета налоговых документов, которые будут формировать доходную часть бюджета. «И, самое главное, президент четко дал понять, что в случае необходимости регионам будет оказана точечная, адресная федеральная помощь», — отметил Николай Журавлев.

Говоря о необходимости развития инвестиционной деятельности в России, заместитель Председателя Совета Федерации пожелал всем регионам «пройти по такому же успешному пути, по которому прошла и продолжает идти Калужская область».

Анатолий Артамонов отметил важность проведения выездного заседания в Калужской области, которая является примером обеспечения высоких темпов экономического роста за счет развития несырьевых отраслей экономики. По словам сенатора, в начале 2000-х годов среди регионов, которые расположены в непосредственной близости к Москве, у Калужской области была самая низкая бюджетная обеспеченность. «Сегодня мы имеем самодостаточный бюджет, стали регионом-донором. Эту практику необходимо распространить на другие регионы», — сказал парламентарий.

Глава комитета подчеркнул, что калужский опыт в числе первых шести регионов лег в основу стандарта по обеспечению инвестиционного климата, который в 2012 году был разработан Агентством стратегических инициатив в партнерстве с «Деловой Россией». Сегодня, благодаря Агентству, стандарт уже в такой мере распространен на все российские регионы, что показатели рейтинга субъектов используются для оценки работы глав исполнительной власти.

«Вчера мы с вами побывали на нескольких производственных площадках, посетили заводы крупнейших зарубежных компаний. Все эти предприятия пришли в Калужскую область благодаря созданному здесь благоприятному инвестиционному климату и тем инструментам работы с инвесторами, которые мы выработали. Однако есть еще вопросы, которые необходимо решить, чтобы инвесторы более активно приходили в регионы», — отметил Анатолий Артамонов. В частности, для того, чтобы инвестиционная деятельность развивалась более активно, необходимо решить острый вопрос тарифной политики в электроэнергетике.

«Сегодня тарифы в регионах отличаются друг от друга. Считаю необходимым создание единых условий. Кроме того, необходимо пересмотреть тарифную политику в сфере железнодорожных перевозок», — сказал Анатолий Артамонов. Он также подчеркнул, что бюджетными средствами на развитие инвестиционной деятельности регионы должны распоряжаться наиболее эффективно, должен проявляться эффект мультипликации. Эти и другие вопросы, по мнению парламентария, следует обсудить и прийти к тем решениям, которые дадут дополнительный стимул для размещения инвесторов в регионах России.

С докладом по теме заседания выступил Андрей Иванов. Он отметил, что меры поддержки должны быть в первую очередь сосредоточены на проектах с максимальным коэффициентом привлечения частных инвестиций. «Мы бы хотели видеть в каждом проекте партнера, заинтересованного в увеличении его стоимости, росте капитализации нашей юрисдикции, чтобы инвестировать в России было выгодно как на федеральном, так и на региональном уровне», — сказал Андрей Иванов. Он также подчеркнул, что при этом необходимо, чтобы каждый глава региона и муниципалитета имел перечень инвестиционных проектов на своей территории, работал над созданием для них необходимых условий и находился в постоянном диалоге с инвесторами.

Алексей Беспрозванных, выступая на заседании, заявил о необходимости возобновления выплаты Единой региональной субсидии, благодаря чему бюджеты регионов России получат возможность компенсировать часть затрат на модернизацию и развитие промышленных предприятий.

«Кроме этого, разрабатывается механизм, предполагающий компенсацию частным инвесторам затрат на инфраструктуру индустриальных парков и промышленных технопарков в объеме уплаченных резидентами налоговых и таможенных платежей. Таким образом, мы рассчитываем значительно снизить диспропорцию в распределении индустриальных парков и промышленных технопарков по стране. Также планируем, что возобновится механизм государственной поддержки промышленных кластеров при реализации проектов, нацеленных на импортозамещение», — отметил заместитель Министра промышленности и торговли РФ.

На заседании обсудили вопросы поддержки инвестиционной активности регионов России, эффективности действующих бюджетных и налоговых инструментов поддержки экономики, оптимизации налоговых льгот, а также внесли предложения по внедрению новых форм стимулирования развития бизнеса в субъектах Федерации. В частности, речь шла об открытии индустриальных парков в регионах страны, масштабировании накопленного опыта их работы, мерах поддержки региональной инфраструктуры для прихода новых инвестпроектов, развитии моногородов.

«У моногородов есть ряд «наболевших» тем, которые важно проработать. Это и повышение привлекательности территорий опережающего развития, и выдача бизнесу банковских гарантий под займы, и увеличение ресурса поддержки. Это то, что напрямую влияет на темпы их роста и развития. Совместные усилия позволят перезапустить работу по накопившимся вопросам, дать ей новый импульс, чтобы каждый моногород смог почувствовать на себе положительные изменения», — сказала заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Она рассказала о реализации ВЭБ.РФ масштабной программы по обучению управленческих команд 100 крупнейших городов России. «Главная ее цель — сформировать и обучить команды специалистов, которые в краткосрочной перспективе запустят проекты, направленные на развитие городской экономики. В первом потоке обучение проходят представители 29 городов. Всего образовательную программу пройдут 500 городских управленцев. С 28 сентября стартует третий модуль программы, главной темой которого станет развитие городской инфраструктуры, в том числе по направлениям: транспорт, благоустройство, жилищная застройка, коммунальная инфраструктура, экология».

Все предложения, озвученные на заседании, будут учтены в ходе доработки итогового документа.

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