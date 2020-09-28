Сенаторы от Мурманской области обсудили вопросы финансового обеспечения системы здравоохранения региона

Source: Russia – Council of the Federation

Т. Кусайко отметила, что регистр призван решить проблему своевременного обеспечения граждан льготными лекарствами.

Представляющие в Совете Федерации Мурманскую область заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области вместе с первым заместителем губернатора Мурманской области Оксаной Демченко провели ряд встреч в Министерстве финансов Российской Федерации.

Поводом к обсуждению стали актуальные вопросы финансового обеспечения системы здравоохранения Мурманской области.

Татьяна Кусайко и Константин Долгов провели ряд встреч в Министерстве финансов РФ

В предверии встреч на федеральном уровне было проведено рабочее совещание в Правительстве Мурманской области с участием Оксаны Демченко, министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева и руководителя ТФОМС Мурманской области Сергея Магана.

В ходе совещаний в Минфине РФ, участники обсудили предложения Мурманской области по корректировке коэффициента дифференциации и по введению иных дополнительных показателей, учитывающих специфику северных территорий при распределении средств федерального бюджета и внебюджетных фондов.

Сенаторы пояснили, что озвученная проблема затрагивает все районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.

Они напомнили, что в соответствии с действующим законодательством, в районах Крайнего Севера предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 24 календарных дня и 16 календарных дней в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

В ходе встречи участники обсудили возможные варианты решения озвученного вопроса, в том числе, предложенные Правительством Мурманской области.

Татьяна Кусайко и Константин Долгов провели ряд встреч в Министерстве финансов РФ

Также к рассмотрению были представлены вопросы реализации национального проекта «Здравоохранение» и лекарственного обеспечения льготных категорий граждан федерального уровня.

Татьяна Кусайко обратила внимание на то, что в июле 2020 года принят закон, предусматривающий создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.

«Создание Регистра призвано решить проблему своевременного обеспечения граждан льготными лекарствами, медизделиями и лечебным питанием», — подчеркнула парламентарий.

«Мы активно работаем над выделением всей необходимой федеральной поддержки в полном объёме, в частности по линии ФОМС. Данная работа будет продолжена в контексте предстоящих обсуждений, в том числе на площадке Совета Федерации и в рамках Трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений», — заявил Константин Долгов.

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