Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Главное#МКС#МКС-63#Пилотируемая космонавтика28.09.2020 12:17
Экипаж МКС открыл люки и приступил к штатной работе
Экипаж 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию завершил операции по открытию люков и приступил к штатной работе во всех сегментах станции.
Данные об уровне атмосферы были переданы специалистам на Земле. Группа управления полётом МКС анализирует поступившую информацию, чтобы определить уровень и возможное место утечки на основе точных данных, полученных по результатам изоляции экипажа на российском сегменте станции.