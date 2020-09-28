Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#МКС-63#Пилотируемая космонавтика28.09.2020 12:17

Экипаж МКС открыл люки и приступил к штатной работе

Экипаж 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию завершил операции по открытию люков и приступил к штатной работе во всех сегментах станции.

Данные об уровне атмосферы были переданы специалистам на Земле. Группа управления полётом МКС анализирует поступившую информацию, чтобы определить уровень и возможное место утечки на основе точных данных, полученных по результатам изоляции экипажа на российском сегменте станции.

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