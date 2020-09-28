Ю. Воробьев: Вырабатывается повестка восьмого заседания Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству России и Беларуси

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя Совета Федерации Ю. Воробьев и заместитель Председателя Совета Республики А. Исаченко провели седьмое заседание Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству.

В рамках VII Форума регионов Беларуси и России в режиме видеоконференцсвязи состоялось седьмое заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству.

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Мероприятие провели заместитель Председателя Совета Федерации, сопредседатель от российской части Комиссии Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области и заместитель Председателя Совета Республики, сопредседатель от белорусской части Комиссии Анатолий Исаченко.

В работе приняли участие председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Мартынов, МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл заместитель Министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин.

Регулярная работа парламентариев направлена на поиск новых форм сотрудничества между регионами двух стран

Как отметил Юрий Воробьев, регулярная работа парламентариев направлена на поиск новых форм сотрудничества между регионами двух стран.

Олег Мельниченко проинформировал собравшихся о ходе выполнения решений VI Форума регионов Беларуси и России. По словам законодателя, общая картина межрегионального сотрудничества показывает положительную динамику развития двусторонних отношений.

VII заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству в рамках VII Форума регионов Беларуси и России в режиме видеоконференцсвязи

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Юрий Воробьев

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VII заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству в рамках VII Форума регионов Беларуси и России в режиме видеоконференцсвязи

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VII заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству в рамках VII Форума регионов Беларуси и России в режиме видеоконференцсвязи

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VII заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству в рамках VII Форума регионов Беларуси и России в режиме видеоконференцсвязи

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Владимир Городецкий и Андрей Шевченко

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Олег Мельниченко

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VII заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству в рамках VII Форума регионов Беларуси и России в режиме видеоконференцсвязи

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VII заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству в рамках VII Форума регионов Беларуси и России в режиме видеоконференцсвязи

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Юрий Воробьев

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VII заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству в рамках VII Форума регионов Беларуси и России в режиме видеоконференцсвязи

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О проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщил Сергей Мартынов. Он акцентировал внимание на работе, проводившейся под эгидой Совета Федерации.

Участники обсудили также актуальное состояние и перспективные направления развития научно-технического сотрудничества Беларуси и России.

В беседе с журналистами Юрий Воробьев обратил внимание на взаимодействие российской и белорусской сторон в области науки и техники.

По информации вице-спикера СФ, повестка восьмого заседания Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству будет уточняться. В настоящее время она включает в себя, в том числе, вопросы молодежного парламентаризма нормативно-правового регулирования деловых и кооперационных связей, политики Союзного государства в области охраны окружающей среды, развития внутреннего туризма в Союзном государстве.

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