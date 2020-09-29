Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш29.09.2020 08:15

Акселератор НПО Энергомаш продолжает работу

В Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») прошло заседание научно-технического совета. Российские эксперты рассмотрели три проекта, отобранных в ходе трека «Двигателестроение» корпоративного акселератора НПО Энергомаш.

Открывая заседание научно-технического совета, генеральный конструктор НПО Энергомаш Петр Лёвочкин отметил, что поиск новых направлений в тематике жидкостных ракетных двигателей — очень актуален на сегодняшний день, поэтому было принято решение пригласить сторонние малые технологичные компании, которые могут предложить неочевидные подходы для усовершенствования продукции и технологические решения.

«Мы ищем возможности для качественного улучшения нашего продукта: повышение отдельных характеристик и параметров двигателя, снижения его стоимости», — добавил Петр Лёвочкин.

Начальник управления маркетинга и продаж НПО Энергомаш Виталий Сериков в ходе своей презентации рассказал, что на сегодняшний день отобрано шесть проектов по трем трекам: двигателестроение, IT и гражданская продукция.

«Все эти проекты интересные и достойны внимания, финальный отбор состоится в октябре текущего года, когда они будут представлены генеральному директору НПО Энергомаш и жюри из состава руководителей предприятий интегрированной структуры ракетного двигателестроения. НТС — важнейший этап оценки проектов по треку двигателестроения», — отметил Виталий Сериков.

Кроме членов НТС НПО Энергомаш с проектами по направлению «Двигателестроение» ознакомились конструкторы предприятия, представители производства, а также преподаватели профильных факультетов Московского авиационного института и Московского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана, которые выступили оппонентами рассматриваемых проектов. Среди компаний, вышедших в финал и представивших свои проекты научно-техническому совету НПО Энергомаш в треке «Двигателестроение»:

«Кинтех Лаб» проект «Компьютерные технологии для предсказательного многоуровневого моделирования процессов горения в двигательных и энергетических установках». Участник предлагает пакет программного обеспечения, который позволяет проводить расчеты химического механизма горения топлива и моделировать цифровой двойник камеры сгорания. После уточняющих вопросов экспертов, конструкторов НПО Энергомаш было принято решение: данный проект имеет большой потенциал для дальнейшего совместного развития.

«ВэйвСистем» презентовала проект «Бизнес-лаборатория по созданию виртуальных испытательных полигонов на основе технологии цифровых двойников». Проект предполагает вмешательство в IT-архитектуру предприятия и вызвал много вопросов среди экспертного сообщества. НТС рекомендовал доработать проект с учетом замечаний и изменить объект для пилотного проектирования.

Компания «Turboinspect» представила проект «Оптическая система для контроля формы труднодоступных объектов». Гибкая лазерная система, внедряемая внутрь агрегата или узла, позволяет получить облако точек и сформировать 3D-поверхность внутренних деталей и корпуса для дальнейшего анализа по длине-ширине и глубине. Эксперты сошлись во мнении, что это, пожалуй, самый перспективный проект, он является полностью российской разработкой и дает возможность уйти от зависимости от иностранного оборудования.

В результате дискуссии НТС принял следующее решение: все три проекта после необходимых доработок допущены в финал акселератора НПО Энергомаш.

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