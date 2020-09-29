АО «Газпром газораспределение Ярославль» возглавил новый генеральный директор

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

29 сентября 2020, 12:20Решением Совета директоров АО «Газпром газораспределение Ярославль» генеральным директором избран Алексей Базин.Заместитель генерального директора по управления персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук представил нового руководителя ярославской газораспределительной организации трудовому коллективу компании посредством видеоконференцсвязи.

Справка

Базин Алексей Игоревич родился в 1972 году в Ярославле.

Окончил в 1994 году Ярославский государственный педагогический университет по специальности «Химия и биология», в 2013 году — Костромской государственный технологический университет по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств в газовой промышленности».

В газовой отрасли работает с октября 2006 года.

Трудовую деятельность начал в ОАО «Яргазсервис» на должности советника генерального директора по безопасности, по совместительству советника генерального директора ОАО «Ярославльоблгаз».

С мая 2009 года работал временно исполняющим обязанности заместителя генерального директора по общим вопросам ОАО «Ярославльоблгаз». С августа 2009 года — заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Ярославльоблгаз».

С 1 сентября 2011 года — генеральный директор ОАО «Рыбинскгазсервис».

MIL OSI