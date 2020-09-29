Source: Russia – Council of the Federation

В ходе работы в регионе сенатор провел личный прием граждан.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Курской области Александр Михайлов МихайловАлександр Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Курской области во время пребывания в регионе провел личный прием граждан в общественной приемной.

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Жители Курска и области обратились к сенатору с вопросами личного характера. Среди них помощь в постановке на учет по улучшению жилищных условий, продление военного контракта для вдовы погибшего при исполнении служебных обязанностей супруга-капитана, реализация права родителей на использование средств материнского капитала в связи с рождением в 2018 году третьего ребенка и прочие.

Также жители микрорайона Северный города Курска подняли вопрос о необходимости строительства детской поликлиники. Представитель «Центра социальной и трудовой реабилитации инвалидов» обратился к сенатору за помощью в ремонте кровли здания центра.

Сенатор не оставил без внимания все обращения. Гражданам были даны разъяснения, отдельные вопросы направлены на рассмотрение по компетенции в органы государственной власти и местного самоуправления и взяты парламентарием под личный контроль.

Александр Михайлов подчеркнул, что его задача максимально быстро помочь обратившимся к нему землякам. «Главное в нашей работе — не рассуждать о проблемах, а добиваться их своевременного решения», — сказал он.

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