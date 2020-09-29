А. Широков: Программа развития ДФО обеспечит модернизацию социально-экономической сферы региона на полтора десятилетия

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал об утвержденной правительством национальной программе развития Дальневосточного федерального округа.

Председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации, член Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области прокомментировал принятие национальной программы развития Дальневосточного федерального округа.

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«Мы видим, что государство уделяет Дальнему Востоку особое внимание. В 90-е годы прошлого столетия существовало мнение, что регион брошен, некоторые до сих пор пытаются внедрить такую мысль в сознание дальневосточников. Но подписанный документ разрушает эти домыслы. Дальний Восток нужен России, и не как территория стагнации, а уверенного социально-экономического роста».

Анатолий Широков подчеркнул, что нацпрограмму помогали создавать сами жители региона. Свои пожелания высказали около 230 тысяч человек. Они направили более 16,5 тысяч предложений. Над документом работало полпредство Президента на Дальнем Востоке, по развитию Дальнего Востока и Арктики и власти субъектов Федерации.

«Это крайне масштабный документ. Его основные цели — ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока, повышение качества жизни людей на Дальнем Востоке», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, программу планируется реализовать в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. По каждому из них планируется утвердить план мероприятий. За это время в экономике Дальнего Востока должно быть создано около 450 тысяч новых рабочих мест, обеспечена авиационная доступность всех удалённых населённых пунктов. Кроме того, в каждом из 11 регионов ДФО предусмотрено создание новых туристических кластеров. Особый акцент в программе сделан на строительстве новых школ, детских садов, больниц и объектов культуры.

«В Магаданской области в рамках программы предполагается продление режима Особой экономической зоны, наращивание добычи драгметаллов действующими предприятиями и запуск новых, приведение в порядок городских и региональных дорог, строительство тепличных комплексов, развитие рекреационно-оздоровительного комплекса «Талая», создание туристского комплекса на острове Завьялова. Также планируется строительство гостиничного комплекса в Магадане, реконструкция региональных аэропортов и взлетных площадок, медицинских и образовательных учреждений, объектов коммунального хозяйства. Это не полный перечень», — подытожил сенатор.

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