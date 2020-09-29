В Казани пройдёт Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК.ФЕСТ»

Source: Russia Ministry of Sport

28 сентября в пресс-центре МИЦ «Известия» состоялась пресс-конференция, посвящённая старту Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК.ФЕСТ», который пройдёт с 30 сентября по 4 октября в Казани в Деревне Универсиады и объединит более 2500 студентов российских вузов и ссузов.

Организаторами Фестиваля выступают Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская молодёжная общественная организация «Ассоциация студенческих спортивных клубов России», Министерство спорта Республики Татарстан при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи.

Открывая пресс-конференцию, двукратная олимпийская чемпионка, председатель АССК России Елена Исинбаева отметила: «Мы делаем действительно важное дело – важное для студентов и для развития массового студенческого спорта. Сегодня многие российские вузы и ссузы идут навстречу студенческим спортивным клубам, предоставляя инфраструктуру и возможности для участия в выездных мероприятиях. Студенческий спортивный клуб становится местом притяжения активной молодёжи. Фестиваль станет местом притяжения лучших из лучших. Поэтому развивать ССК – наш общий интерес».

Директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов обратил внимание на выстроенную систему массового студенческого спорта: «Комплексный подход позволяет проводить крупные спортивные мероприятия, сохранять наследие, развивать социально-общественный сектор. Фестиваль – прекрасный пример подобного комплексного подхода: волонтёры, болельщики, участники, образовательная программа, использование объектов наследия XXVII Всемирной летней Универсиады».

«Нам нужна здоровая молодёжь, для нас это важно, – подчеркнул директор Департамента государственной молодёжной политики Министерства науки и высшего образования Российской̆ Федерации Денис Аширов. – Чем больше мы вовлекаем в массовый студенческий спорт, тем больше он становится трендовым. Он уже сейчас популярен. А благодаря комплексному подходу массовый студенческий спорт является прекрасным социальным лифтом, наша задача создавать для них условия».

«Мы поддерживаем АССК России с 2013 года и планируем продолжать, – сказал советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Сергей Степанов. – Массовый студенческий спорт — важная часть молодёжной политики, студентов привлекают ценности спорта и здорового образа жизни. И все больше молодёжи вовлекается в массовый спорт. Воспитывать будущих чемпионов и настоящих героев — прекрасная практика».

Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК.ФЕСТ» – это не только яркое событие в мире массового студенческого спорта, но и итог нескольких системных проектов, которые реализуются в течение учебного года.

В программу Фестиваля вошли восемь видов спорта: баскетбол (дисциплина 3х3), волейбол, футбол (дисциплина 6х6), настольный теннис, шахматы, бадминтон, лёгкая атлетика, спорт лиц с поражением ОДА (дисциплина – баскетбол на колясках).

Деловая программа включает финалы конкурсов «Лучший студенческий спортивный клуб» и «АССК.pro», финал Битвы болельщиков, круглые столы и панельные дискуссии по актуальным вопросам развития студенческого спорта.

В рамках культурно-развлекательной программы для участников будут организованы мастер-классы и квесты, фан-зона, танцевально-спортивные вечерние программы.

Пресс-служба Минспорта России

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