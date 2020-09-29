Source: Russia Federal Space

#Главкосмос#Орбитальные группировки#Космодромы#Плесецк29.09.2020 17:27

Главкосмос обеспечил запуск 15 зарубежных спутников в качестве попутной полезной нагрузки

Все зарубежные космические аппараты, запущенные в понедельник с космодрома Плесецк в качестве попутной полезной нагрузки по контрактам с компанией «Главкосмос» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), успешно выведены на целевые орбиты и приняты на связь заказчиками. Об этом во вторник заявил генеральный директор Главкосмоса Дмитрий Лоскутов.

«Заказчики подтвердили, что космические аппараты, запущенные по контрактам Главкосмоса, были приняты на связь, а также то, что российская сторона выполнила все свои контрактные обязательства», — заявил он.

Лоскутов также поблагодарил сотрудников предприятий российской кооперации за слаженную и профессиональную работу и отметил, что «российская сторона вновь подтвердила свою надежность в качестве партнера для зарубежных заказчиков».

В понедельник 15 космических аппаратов из шести стран мира по контрактам Главкосмоса с зарубежными заказчиками были успешно запущены с космодрома Плесецк в качестве попутной полезной нагрузки при запуске российских космических аппаратов связи «Гонец-М» блока № 16. Основная и попутная полезные нагрузки были выведены на целевые орбиты ракетой-носителем «Союз-2» этапа 1б и разгонным блоком «Фрегат».

Контрактами Главкосмоса предусматривалось выведение на ССО кластера аппаратов, состоящего из двух финских, четырех американских, двух канадских, одного литовского, одного научного эмиратского, одного научного и четырех технологических германских спутников. Помимо блока космических аппаратов «Гонец-М» № 16 и спутников по контракту Главкосмоса, на целевые орбиты также были выведены четыре спутника российских университетов.

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Главкосмос — дочерняя компания Госкорпорации «Роскосмос». Главная задача компании — продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами. За более чем тридцатилетнюю историю компании успешно реализовано более 120 международных контрактов, в том числе, осуществлен запуск более 140 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.

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