Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Пилотируемая космонавтика#Космодромы#Байконур#Союз МС-1729.09.2020 15:18

Корабль «Союз МС-17» на заправочной станции

На космодроме Байконур продолжается предстартовая подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» к предстоящему полету по программе 63-й и 64-й основных экспедиций к Международной космической станции.

Сегодня, 29 сентября 2020 года, специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и других предприятий российской ракетно-космической промышленности приступили к заправочным операциям. Накануне в соответствии с решением технического руководства корабль был доставлен на заправочную станцию площадки № 31 для проведения заправки сжатыми газами и компонентами топлива комбинированной двигательной установки.

По графику подготовки заправочные операции должны завершиться 1 октября 2020 года, когда космический корабль вернется в монтажно-испытательный корпус площадки № 254 космодрома Байконур для проведения заключительного этапа подготовки к пуску, который запланирован на 14 октября 2020 года.

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