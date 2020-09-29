Потребителя, задолжавшего четверть миллиона рублей, принудительно отключили от газоснабжения

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

29 сентября 2020, 17:25

Внушительный долг владельца одного из коттеджей в селе Суромна Суздальского района Владимирской области стал причиной отключения от услуг газоснабжения. Специалистам «Газпром межрегионгаз Владимир» и «Газпром газораспределение Владимир» пришлось использовать землеройную технику, так как хозяин дома умышленно не пускал на территорию земельного участка специалистов газовой компании.

Потребитель перестал платить за газ с октября 2018 года: он не реагировал на неоднократные предупреждения и уведомления газоснабжающей организации с предложением погасить накопившуюся задолженность. Площадь коттеджа — более 300 квадратных метров, поэтому к настоящему моменту сумма долга достигла уже 263 тысячи рублей.

Поскольку доступа к наземной части труб у газовиков не было, специалисты были вынуждены перекрыть подземный газопровод за пределами участка должника с привлечением строительной техники и специализированного оборудования: экскаватор раскопал место врезки, после чего часть трубы была вырезана при помощи газосварки.

Следует отметить, что возобновление подачи газа возможно только после полного погашения абонентом накопившейся задолженности, а также возмещения расходов, которые понесла газовая компания по приостановке газоснабжения с привлечением специализированной техники и повторному пуску газа.

Справка

Объем просроченной задолженности населения за поставленный газ во Владимирской области по оперативным данным составляет 127,6 млн рублей. Газовики пытаются укрепить платежную дисциплину, прибегая к различным мерам воздействия в отношении неплательщиков — вплоть до отключения от газоснабжения абонентов, накопивших существенные суммы долга. Если затраты, понесенные в связи с отключением, абонент не возместит добровольно, то они будут взысканы в судебном порядке, а в случае отказа добровольно исполнить решение суда на имущество должника может быть наложен арест. Потребителю придется оплатить и последующее подключение к системе газоснабжения, если он изъявит желание возобновить подачу газа.

Именно поэтому компания «Газпром межрегионгаз Владимир» призывает потребителей не допускать подобного развития событий — вовремя оплачивать квитанции, не копить долги, а если они уже накоплены — обязательно прийти в абонентскую службу газоснабжающей организации по месту жительства, чтобы урегулировать ситуацию.

Последние новости по теме

MIL OSI