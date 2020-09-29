Представители Российской Федерации и Китайской Народной Республики обсудили вопросы развития сотрудничества

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 29 сентября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын принял участие в 3-ем заседании Межправительственной Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики. Совещание прошло под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Юрия Трутнева.

В формате видеоконференции представители двух стран обсудили динамику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализацию совместных инвестиционных проектов, вопросы расширения сотрудничества в сфере торговли сельскохозяйственной продукции, а также в области транспорта и пограничной инфраструктуры.

«Китайская Народная Республика является ключевым партнером России на мировой арене. Взаимоотношения стран охватывают практически все области сотрудничества, в частности в сфере энергетики они находятся на высоком уровне. Мы намерены и дальше работать в этом направлении», – отметил Антон Инюцын.

Также участники совещания уделили особое внимание вопросам преодоления последствий пандемии COVID-19 и взаимопомощи в этот период.



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