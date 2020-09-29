Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#УниверСат#CubeSat#Орбитальные группировки29.09.2020 15:03

Программа «УниверСат»: кластер малых космических аппаратов запущен с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк 28 сентября 2020 года в 14:20 мск состоялся запуск блока космических аппаратов «Гонец-М» № 16 (БКА «Гонец-М» № 16) на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». В рамках данного запуска было осуществлено выведение кластера из 19 малых космических аппаратов, в том числе четырех малых наноспутников, разработанных ведущими российскими вузами в рамках программы «УниверСат», реализуемой Госкорпорацией «Роскосмос».

В разработке аппаратов кластера «УниверСат-2020» приняли участие пять университетов и научно-исследовательских институтов России:

«Декарт» 6U CubeSat (разработчик аппарата и целевой научной аппаратуры: НИИЯФ МГУ);

НОРБИ” 6U CubeSat (разработчик аппарата: Новосибирский Государственный Университет (НГУ), разработчик научной аппаратуры: НИИЯФ МГУ, дополнительная полезная нагрузка: ИСС Решетнева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»);

«ЯРИЛО» № 1 1,5U CubeSat (разработчик аппарата: МГТУ им. Н.Э. Баумана, разработчик научной аппаратуры: НИИЯФ МГУ;

«ЯРИЛО» № 2 1,5U CubeSat (разработчик аппарата: МГТУ им. Н.Э. Баумана, разработчик научной аппаратуры: Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН.

Особенностью малого космического аппарата «НОРБИ» 6U CubeSat (разработки НГУ) является наличие дополнительной полезной нагрузки, разработанной ИСС — набора перспективных коммутационных плат формата SpaceWire. Данная экспериментальная полезная нагрузка была установлена в состав малого космического аппарата с целью подтверждения возможности проведения летной квалификации перспективной аппаратуры ИСС в составе спутника формата CubeSat. По результатам проведения летных испытаний ИСС будет принято решение о возможности дальнейшей применения и интеграции такой аппаратуры в состав бортовых систем федеральных космических аппаратов.

В соответствии с условиями программы «УниверСат» данные наноспутники оснащены целевой аппаратурой для мониторинга гелиогеофизических параметров околоземного космического пространства в интересах Росгидромета России. Все спутники кластера «УниверСат-2020» были успешно отделены на целевой солнечно-синхронной орбите 575 км, с наноспутниками проведены первые сеансы связи.

После запуска аппаратам предстоит пройти цикл испытаний, включающих в том числе тестирование работы служебных систем и полезной нагрузки, настройку циклограмм их задействования, оценку качества целевой информации, её пригодности для дальнейшего использования в интересах заинтересованных потребителей, организовать своевременную доставку целевой информации потребителям.

На сегодня кластер малых космических аппаратов программы «УниверСат» является самым большим кластером российских спутников формата CubeSat, запускаемых в интересах университетов, научных центров, предприятий ракетно-космической промышленности России, а также федеральных органов исполнительной власти. Он состоит из семи спутников и включает в себя помимо четырех аппаратов, запущенных 28 сентября 2020 года ещё спутника, запущенных 5 июля 2019 года с космодрома Восточный на ракете-носителе «Союз-2.1б» с гидрометеорлогическим «Метеор-М» № 2-2 («Сократ», «ВДНХ-80» и «АмурСат»).

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