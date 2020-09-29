Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Космодромы#Байконур29.09.2020 11:51

Сергею Кудь-Сверчкову вручено удостоверение космонавта № 148

Космонавту-испытателю отряда Роскосмоса Сергею Кудь-Сверчкову было вручено удостоверение международного образца Международной авиационной федерации (ФАИ). Это событие произошло на 17-й площадке космодрома Байконур во время торжественной церемонии поднятия флагов стран, участвующих в международном пилотируемом запуске космического корабля «Союз МС-17».

Сегодня для бортинженера корабля «Союз МС-17» во время торжественного мероприятия был подготовлен сюрприз. Начальник оперативной группы, опытнейший российский космонавт Юрий Маленченко вручил Сергею Кудь-Сверчкову удостоверение космонавта под номером 148.

Такой документ в соответствии с действующими правилами ФАИ выдается каждому космонавту, который готовится выполнить свой первый космический полёт. Удостоверение имеет международное значение. На последней его странице на пяти языках изложена просьба оказывать содействие космонавтам в различных ситуациях. Документ подписан президентом Федерации космонавтики России, летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза В.В. Ковалёнком и спортивным комиссаром Федерации космонавтики России Н.Б. Бодиным.

Свое удостоверение Сергей Кудь-Сверчков возьмет с собой 14 октября 2020 года в космический полёт и на борту Международной космической станции, по сложившейся традиции, поставит бортовые штампики.

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