Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Гонец#Орбитальные группировки#Космодромы#Плесецк#Фрегат#НПО Лавочкина29.09.2020 09:51

Система Союз-2/Фрегат продемонстрировала новые уникальные возможности

В понедельник, 28 сентября 2020 года, в 14:20 по московскому времени состоялся запуск блока космических аппаратов «Гонец-М» № 16 с использованием ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» с космодрома Плесецк. В рамках данного запуска было осуществлено попутное выведение кластера из 19 малых космических аппаратов в интересах российских университетов и иностранных заказчиков.

Уникальностью данной миссии являются орбиты выведения, которые были сформированы разгонным блоком «Фрегат». Вначале он вывел основную полезную нагрузку (БКА «Гонец-М») на круговую орбиту с высотой 1 500 км и наклонением 82,5°. После успешного отделения основной полезной нагрузки разгонный блок в течение двух часов сформировал солнечно-синхронную круговую орбиту в соответствии с требованиями малых космических аппаратов — высота 575 км, наклонение 97,67 град. За два часа «разгонник» обеспечил изменение наклонения орбиты на 15°, а высоты орбиты — на 925 км.

Целевые орбиты основной полезной нагрузки и попутных малых аппаратов были сформированы с высочайшей точностью и минимальными отклонениями от расчетных параметров. Такая гибкость в части формирования целевых орбит является уникальной для средств выведения и не имеет аналогов на мировом рынке услуг по запуску. Данный пуск вновь доказал техническое совершенство системы пуска ракеты-носителя «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат» и ее возможности для реализации в рамках одного пуска нескольких целевых задач.

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