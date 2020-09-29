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#Роскосмос#Главное#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Навыки мудрых#WorldSkills29.09.2020 09:24

Состоялся финал Национального чемпионата «Навыки мудрых»

25-27 сентября 2020 года в дистанционном формате состоялся финал III Национального чемпионата «Навыки мудрых». Инженер-исследователь центральной заводской лаборатории компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») Ольга Путилова заняла первое место по компетенции «Лабораторный химический анализ» среди восьми конкурсантов.

Чемпионатной площадкой по компетенции «Лабораторный химический анализ» стала база Краевого индустриального техникума. За выполнением конкурсного задания наблюдали независимые оценивающие эксперты в ходе онлайн-трансляции через IP-камеры высокого разрешения. Участники должны были выполнить фотометрическое определение содержания меди в исследуемом растворе методом добавок за четыре часа в полной тишине и одиночестве.

«Справиться с волнением мне помогла кропотливая подготовка к чемпионату. В течение нескольких недель вместе с наставником — начальником химической лаборатории Светланой Ложкиной — тренировались проводить самые разные виды анализов. Повезло, что в конкурсном задании попался уже знакомый эксперимент, я выполнила его с минимальными погрешностями.», — сказал инженер-исследователь ЦЗЛ Ольга Путилова.

«Навыки мудрых» — новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет. В этом году соревнование впервые проходило в дистанционном формате, а площадками проведения стали родные регионы участников, центр управления соревнованиями располагался в Новосибирске.

«Ольга Путилова прошла отборочный тур на региональном чемпионате „Молодые профессионалы Пермского края“ (WorldSkills Russia), проходившем в феврале этого года. Профессионализм, ответственность и организованность помогают нашим сотрудникам показывать стабильно высокие результаты. Заняв первое место в регионе, Ольга Владимировна одержала победу и на национальном уровне. Протон-ПМ поддерживает движение WorldSkills и направляет участников на чемпионаты всех категорий», — отметил заместитель директора по персоналу Протон-ПМ Андрей Шишкин.

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