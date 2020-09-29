Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Пилотируемая космонавтика#Космодромы#Байконур29.09.2020 11:17

Традиционные мероприятия экипажа «Союз МС-17» на Байконуре

Сегодня, 29 сентября 2020 года, на площадке № 17 космодрома Байконур перед зданием гостиницы «Космонавт» состоялась церемония поднятия флагов стран, участвующих в международном запуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17». В ней приняли участие основной и дублирующий экипажи длительной экспедиции МКС-​64.

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков подняли флаг России, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров — флаг Казахстана, а астронавты NASA Кэтлин Рубинс и Марк Ванде Хай — флаг США. На данном мероприятии присутствовали представители дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос» (РКК «Энергия» имени С.П. Королева, Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и Космический центр «Южный» — филиал ЦЭНКИ), обеспечивающие предстартовую подготовку экипажей, а также администрации города Байконура.

После церемонии поднятия флагов, по традиции дублирующего экипажа, Олег Новицкий, Петр Дубров и Марк Ванде Хай отправились на обзорную автобусную экскурсию по Байконуру, история которого неразрывно связана с именами великих людей, участвующих в освоении космоса. У обоих экипажей также продолжается подготовка к факторам космического полета, проводятся занятия по бортовой документации корабля «Союз МС-17», тренировки по ручному причаливанию и практические занятия по работе с фотоаппаратурой.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» к Международной космической станции запланирован на 14 октября 2020 года с космодрома Байконур.

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