Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в работе «Северного форума по устойчивому развитию северных и арктических территорий».

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области выступила на Втором Международном «Северном форуме по устойчивому развитию северных и арктических территорий».

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Сенатор в режиме видеоконференции участвовала в парламентской сессии на тему «Правовые аспекты жизнеобеспечения и устойчивого развития северных и арктических территорий», прошедшей в Государственном Собрании Республики Саха (Якутия).

Татьяна Кусайко подчеркнула необходимость развития телемедицины как важного инструмента повышения качества и доступности медицинской помощи в северных регионах Российской Федерации.

Необходимо развивать телемедицину как важного инструмента повышения качества и доступности медицинской помощи в северных регионах Российской Федерации

Парламентарий отметила, что для всех северных территорий являются общими вызовы, связанные с тяжёлыми климатическими условиями, продолжительными сменами светового дня и ночи, низкой плотностью населения, удалённостью от современных многопрофильных медицинских центров, отсутствием дорог и должных условий транспортировки пациентов.

«Телемедицина может способствовать оказанию качественных медицинских услуг в Арктике, предупреждению серьезных заболеваний, сохранить жизнь и здоровье жителям северных регионов», — сказала сенатор.

Татьяна Кусайко сообщила, что Совет Федерации планомерно работает в направлении совершенствования законодательства в сфере развития телемедицинских технологий. Она напомнила, что был принят закон о телемедицине, внесены поправки в Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».

«Перед нами стоит ещё много вопросов, которые нужно решить. Это правовые и финансовые аспекты, защита персональных данных, обеспеченность современным оборудованием и покрытие высокоскоростным Интернетом, подготовка высококвалифицированных кадров», — добавила сенатор.

В заседании приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Совета по Арктике и Антарктике при СФ Александр Акимов, АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) председатель Государственного Собрания Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев, ГоголевПетр ВасильевичПредседатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. ДубовойСергей МихайловичПредседатель Мурманской областной Думы

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