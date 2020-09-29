Успех интеграции России и Беларуси во многом зависит от единства общеобразовательного пространства, считают сенаторы

Source: Russia – Council of the Federation

В. Смирнов и Ф. Мухаметшин приняли участие в экспертной сессии «Образование как основа сохранения общей исторической памяти».

Успех интеграции России и Беларуси во многом зависит от единства общеобразовательного пространства, считает заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области Он принял участие в экспертной сессии на тему «Образование как основа сохранения общей исторической памяти», которая состоялась в рамках VII Форума регионов Беларуси и России.

По мнению сенатора, нужен единый контент, который станет базовым для всех школ. «Учебные программы по основным предметам можно разработать, используя потенциал Российской академии образования», — сказал он.

Централизованное тестирование в Беларуси и Единый государственный экзамен в России имеют одну и ту же цель

По словам Виктора Смирнова, планируемые результаты обучения в обеих странах должны быть общими, например, оценка знаний выпускников. «Централизованное тестирование в Беларуси и Единый государственный экзамен в России имеют одну и ту же цель. Поэтому я полагаю, что эти процедуры должны быть объединены и синхронизованы».

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В работе сессии также принял участие заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин. МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Он подчеркнул, что Комитет выражает готовность оказывать совместно с белорусскими коллегами необходимое содействие в укреплении интеграционных процессов Союзного государства.

Сенатор, представляющий в Совете Федерации Самарскую область, отметил важность взаимодействия российских и белорусских регионов. «В Самарской области хорошо развиты межвузовские связи. У нас хорошая база — ведущие научные, образовательные организации, крупные промышленные предприятия, есть уникальные научные разработки. Это даст нам возможность скооперироваться с Республикой Беларусь и с ее регионами во многих направлениях, чтобы помогать друг другу», — сказал парламентарий.

Фарит Мухаметшин сообщил, что в рамках Форума планируется подписание двух соглашений между Правительством Республики Беларусь, Могилевским исполнительным комитетом и правительством Самарской области по развитию торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей, в том числе в сфере образования.

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