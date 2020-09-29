Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ подвели итоги VII Форума регионов Беларуси и России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга отвечая на вопросы журналистов,высоко оценила итоги VII Форума регионов Беларуси и России.

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Форум прошел 28–29 сентября в режиме видеомоста между Москвой и Минском и был посвящен историческому наследию Великой Победы как основы развития социально-экономических и духовных связей народов двух стран.

Вынужденное изменение форматов проведения форума, перевод его в режим видеоконференцсвязи, не сузили программу мероприятий, никак не сказались на содержательной стороне, отметила глава СФ. «Программа форума была очень насыщенной, в течение двух дней члены верхних палат парламентов, руководители регионов, муниципальных образований, представители бизнес-сообщества двух стран вели активный диалог по всему комплексу российско-белорусских отношений».

Все выступающие с большим энтузиазмом говорили о важности упрочения наших связей с опорой на общие ценности, сказала Валентина Матвиенко. «Состоявшиеся мероприятия форума еще раз подтвердили обоюдную заинтересованность в расширении экономического, инвестиционного, гуманитарного, культурного сотрудничества».

В ходе мероприятий форума было подписано большое число соглашений, целый ряд договоров, меморандумов подготовлены и находятся в процессе согласования, рассказала Валентина Матвиенко.

Форум дал хороший, позитивный результат. Он стал замечательной площадкой не только для диалога, но и для выработки новых инструментов, механизмов для углубления российско-белорусского сотрудничества

«Форум дал хороший, позитивный результат. Он стал замечательной площадкой не только для диалога, но и для выработки новых инструментов, механизмов для углубления российско-белорусского сотрудничества».

Пандемия внесла свои коррективы, привела к снижению темпов экономического взаимодействия, напомнила глава СФ. По ее словам, на форуме произошел перезапуск экономических отношений между регионами России и Беларуси.

Особую роль, отметила Валентина Матвиенко, сыграло участие в мероприятиях форума президентов России и Беларуси. «Обращения глав государств были очень содержательными, с постановкой конкретных задач, которые будут реализованы на парламентском и правительственном уровне».

Форум подтвердил, насколько народы заинтересованы в сотрудничестве, сказала спикер СФ. «С обеих сторон есть понимание необходимости взаимовыгодных отношений, укрепления Союзного государства, развития интеграционных процессов, направленных на рост экономики, качества жизни наших граждан».

За годы проведения форума произошло усиление кооперации во многих отраслях, рост инвестиций, количества совместных предприятий, постоянно растет число регионов РФ, которые вовлечены в сотрудничество с белорусскими коллегами, сказала глава СФ.

Она отметила, что форум показал единодушие в оценках общей истории, Великой Победы. «Никому не удастся переписать историю, разорвать наши народы – сегодня об этом говорили президенты, парламентарии, промышленники, ветераны. Наша задача передать эту эстафету памяти молодежи», — заключила глава СФ.

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