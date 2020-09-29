Шесть графиков, отражающих характеристики социальных расходов в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии

Source: IMF – News in Russian

Анастасия Гущина, Кристоф Дуэнвальд и Коши Матаи Департамент стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ

29 сентября 2020 г.

Мальчики возвращаются домой из школы в городе Набуль, Тунис. Эффективные социальные расходы имеют ключевое значение для повышения качества образования и улучшения социально-экономического развития. (Фото: Lipowski/iStock by Getty Images)

Увеличение социальных расходов и повышение их эффективности могут значительно улучшить результаты социально-экономического развития и способствовать росту, охватывающему широкие слои.

За последние два десятилетия показатели качества образования, здравоохранения и уровня бедности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии значительно улучшились. Однако в последнее время темпы их улучшения замедлились и данные показатели остаются более слабыми, чем в сопоставимых странах мира. Уровень социальных расходов также снизился, хотя и в меньшей степени.

Пандемия COVID-19 ярко высветила необходимость улучшения социально-экономического развития. В нашем новом исследовании мы приходим к выводу, что как повышение уровня социальных расходов, так и улучшение их эффективности (увеличение отдачи от вложений) играет важную роль. Последнее принципиально зависит от укрепления институциональных структур и повышения качества государственного управления и прозрачности. Наши основные выводы проиллюстрированы в следующих шести графиках.

Достигаемые социально-экономические результаты отстают от показателей других регионов. Это верно как в отношении субрегиональных групп стран, так и в отношении показателей образования, здравоохранения и уровня бедности/неравенства.

По уровню социальных расходов также имеется отставание от других регионов, хотя и в меньшей степени. Это верно для всех групп стран и не зависит от метода оценки расходов — на душу населения или относительно ВВП.

Социальные расходы могут улучшить социально-экономическое развитие. Мы обнаружили положительную и статистически значимую связь между социальными расходами и социально-экономическим развитием, которая выражена на данном графике через индекс развития человеческого потенциала.

В регионе Ближнего Востока и Центральной Азии эффективность социальных расходов относительно низкая. У стран региона есть потенциал для повышения эффективности социальных расходов в улучшении социально-экономического развития.

Повышение эффективности социальных расходов, даже без их увеличения, помогло бы значительно улучшить результаты социально-экономического развития. Если регион сможет повысить эффективность социальных расходов до среднего уровня стран с развитой экономикой, даже без дополнительных расходов это может на треть сократить разрыв в показателях индекса развития человеческого потенциала.

Более прочные институциональные структуры крайне важны для повышения эффективности расходов. Существует прочная связь между эффективностью расходов и показателями качества институциональной среды, такими как эффективность государственного управления, борьба с коррупцией и принцип верховенства закона. Более высокий уровень прозрачности и подотчетности в отношении использования государственных ресурсов сводит к минимуму бесполезные расходы и способствует повышению эффективности.

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