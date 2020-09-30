Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#ESA#Главное#ExoMars-2022#Марс30.09.2020 14:52

Аппарат ExoMars-2022 отправлен в Канны

В воскресенье, 27 сентября 2020 года, несколько модулей космического аппарата российско-европейской миссии ExoMars-2022 были отправлены из Thales Alenia Space Italia (г. Турин, Италии) в г. Канны, Франция. При проведении всех операций по подготовке модулей к отправке, а также самой транспортировке специалистами российской и европейской команд были предприняты исчерпывающие меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19.

Модули аппарата ExoMars-2022 перед отправкой в Канны упаковывались в специальных чистовых камерах. Специалисты оставались в специальных защитных комбинезонах для предотвращения любого загрязнения. В течение следующих месяцев инженеры совместной российско-европейской рабочей группы проведут серию испытаний всего космического аппарата во Франции: тепловые, вакуумные и акустические.

В Италии космический аппарат ExoMars-2022 оставил позади период интенсивных испытаний: от проверок готовности до сборки, технического обслуживания и испытаний на герметичность, которые проходили с апреля по сентябрь 2020 года.

Программа ExoMars — совместный проект Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства. Миссия нацелена на поиск следов существования жизни на Красной планете. Российская сторона отвечает за разработку десантного модуля и посадочной платформы, а также обеспечение пусковой кампании, в то время как европейская сторона создает перелетный модуль и марсоход, который будет оснащен бурильной установкой, способной извлекать образцы породы с глубины до 2 метров, где могут сохраниться древние биомаркеры, защищенные от суровой радиации на поверхности Марса. Российская посадочная платформа после съезда марсохода будет работать как стационарная научная лаборатория, проводя уникальные эксперименты и исследования в месте посадки.

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