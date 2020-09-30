А. Майоров: Важно формировать у студентов положительную мотивацию к прохождению государственной службы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в запуске образовательно-просветительского проекта «День казака».

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия принял участие в запуске образовательно-просветительского проекта «День казака» в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первом казачьем университете).

Сенатор обратил внимание, что основная цель проекта – воспитание патриотов Отечества, формирование положительной мотивации у обучающихся к прохождению военной и государственной службы.

В современном обществе на первый план выходят не только вооружение, но и современные технологии: это и продовольственная безопасность, и биологическая безопасность

«Вам, ребята, принадлежит особая роль. В современном обществе на первый план выходят не только вооружение, но и современные технологии: это и продовольственная безопасность, и биологическая безопасность. От ваших знаний, от ваших умений зависит во многом будущее нашей страны», — подчеркнул Алексей Майоров, обращаясь к студентам.

Ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского Валентина Иванова подчрекнула, что модель патриотического воспитания, основанная на традициях казачества, может использоваться в системе образования как базовая. «В нашем университете мы видим реальные достижения реализации этой системы. Студенты-казаки побеждают во многих направлениях науки и общественной деятельности, прославляя наше учебное заведение».

Алексей Майоров

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Запуск образовательно-просветительского проекта «День казака» в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первом казачьем университете)

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Алексей Майоров

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Алексей Майоров принял участие в запуске образовательно-просветительского проекта «День казака» в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первом казачьем университете)

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Алексей Майоров принял участие в запуске образовательно-просветительского проекта «День казака» в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первом казачьем университете)

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Для студентов учебных институтов вуза во дворе главного корпуса были развёрнуты 11 интерактивных площадок, представляющих элементы казачьей истории, культуры и спорта.

По завершении показательной части открылась дискуссионная площадка, в ходе которой участники обсуждали стратегию государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 гг. В повестке заседания стояли вопросы участия казачьих обществ в реализации государственных, муниципальных программ и приоритетных национальных проектов, патриотическое воспитания казачьей молодёжи и популяризация физической культуры, пропаганда здорового образа жизни.

Гостями мероприятия стали также заместитель председателя Российской академии образования Игорь Павлов, духовник университета отец Тимофей Чайкин, атаман Московского окружного казачьего общества ЦКВ Андрей Шустров.

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