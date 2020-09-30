Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ВЦРД#КБХА#ВМЗ30.09.2020 12:24

ВЦРД – участник «Лиги инноваций»

В прошедшую субботу, 26 сентября 2020 года, специалисты Воронежского центра ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос») вместе с коллегами из Воронежского государственного университета и областных предприятий дали старт ежегодному региональному конкурсу среди старшеклассников «Лига инноваций».

В этом году предприятие учредило собственную номинацию для участников конкурса — «Создание прогрессивной технологии сборки деталей ракетного двигателя». Она дополнила такие номинации, как «Физика и математика», «Химия и биология», «Социальное предпринимательство», «Информационные технологии». В течение учебного года старшеклассники, прошедшие начальный отбор, будут заниматься собственным проектом в номинации, посвященной ракетному двигателестроению.

В качестве наставников для них выступят российские специалисты Воронежского центра ракетного двигателестроения, а финал конкурса состоится в мае 2021 года. Его победители получат награды и право преимущества при приеме на обучение в Воронежский государственный университет по программам бакалавриата и специалитета при равенстве суммы конкурсных баллов. Начальник управления по работе с персоналом предприятия Виталий Корнеев на открытии рассказал участникам конкурса об истории и современном развитии двух предприятий — КБХА и ВМЗ, — на базе которых был образован Воронежский центр ракетного двигателестроения.

В своем вступительном слове Виталий Корнеев отметил: «Наша компания с большим интересом включилась в работу конкурсной комиссии „Лиги инноваций“. Мы всегда рады ребятам, которые со школьной скамьи начинают изучать основы инженерных профессий, и приветствуем молодежь с пытливым умом, строящую долгосрочные планы личного и профессионального развития».

Проект «Лига инноваций» реализуется как ежегодный открытый конкурс на базе Воронежского государственного университета с 2017 года. Главной его задачей является поиск талантливых школьников с большим потенциалом для реализации перспективных социальных и технологических программ развития экономики Воронежской области. За прошедшие годы в рамках проведения конкурса было создано более 50 инновационных проектов, обладающих коммерческим потенциалом в интересах научных и промышленных предприятий региона.

MIL OSI