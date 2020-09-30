В Забайкалье организация оштрафована на 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Забайкальского края провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью «Орион» в 2017-2020 гг. передал частями взятку в размере 400 тыс. рублей руководителю одного из государственных учреждений здравоохранения региона за возможность поставлять возглавляемой им организацией медицинское оборудование для нужд больницы, в том числе в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Прокурор Забайкальского края возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам его рассмотрения суд признал юридическое лицо виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

Уголовное дело в отношении руководителя учреждения здравоохранения и директора предприятия по обвинению в получении и передаче взятки находится в стадии предварительного расследования.

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