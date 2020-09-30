В Северной Осетии благодаря вмешательству прокуратуры с хозяйствующим субъектом заключен государственный контракт на сумму более 40 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Республики Северная Осетия – Алания проведена проверка соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что Единая комиссия Управления РСО – Алания по проведению закупок для государственных нужд в нарушение требований федерального законодательства неправомерно отстранила ООО «Кайзер» от участия в электронном аукционе на выполнение работ по строительству пристройки на 55 мест к зданию МКДОУ Детский сад № 64 г. Владикавказа.

С целью устранения допущенных нарушений прокуратурой республики руководителю Управления внесено представление, а также в связи с неисполнением в срок предписания Северо-Осетинского УФАС России об отмене протокольного решения Единой комиссии, нарушающего права ООО «Кайзер», возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 19.5 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры между заказчиком ГКУ «Управление капитального строительства по РСО – Алания» и ООО «Кайзер» заключен государственный контракт на выполнение указанных работ на сумму более 40 млн рублей.

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