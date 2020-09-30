В Тюмени по искам прокурора водительских прав лишены 63 гражданина, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой г. Тюмени проведены проверки исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

В ходе проверок выявлены 63 лица, страдающих алкоголизмом и зависимостью от психостимуляторов.

Так, местный житель с апреля 2007 года состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «зависимость от опиатов средней стадии» и имеет водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «B».

Другой мужчина с ноября 2003 года состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «зависимость от алкоголя средней стадии» и имеет водительское удостоверение с категориями «В, B1 (AS), M».

Управление транспортными средствами лицами, страдающими алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям, повлечь причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других участников дорожного движения.

В связи с этим прокуратура города направила в суд 63 административных исковых заявления о прекращении у данных граждан права на управление транспортными средствами.

Требования прокуратуры удовлетворены судом в полном объеме.

Судебные решения вступили в законную силу и уже исполнены.

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