«Газпром добыча Надым» поможет реализовать лучшие проекты по развитию детского творчества и спорта

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

30 сентября 2020, 10:30

Начался прием заявок на участие в ежегодном конкурсе специальных грантов. В 2020 году «Газпром добыча Надым» поддержит проекты, направленные на развитие детского творчества и спорта в Надымском и Ямальском районах Ямало-Ненецкого автономного округа. Сумма грантов по каждому из направлений составит до 500 тысяч рублей.

Претендовать на финансовую помощь газовиков могут общественные объединения, органы территориального общественного самоуправления, некоммерческие организации, муниципальные учреждения и физические лица. Заявки от участников принимаются в срок до 10 октября 2020 года. Условия конкурса размещены на официальном сайте «Газпром добыча Надым».

В прошлом году из двадцати заявок победителями были признаны пять общественно значимых инициатив из Надымского и две из Ямальского районов. С 2013 года более тридцати проектов воплощены в жизнь благодаря поддержке «Газпром добыча Надым».

Справка

ООО «Газпром добыча Надым» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности — добыча и подготовка газа и газового конденсата.

Первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири. Создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Компания владеет лицензией на разработку Харасавэйского газоконденсатного месторождения, где идут работы по обустройству.

Территория деятельности: Надымский, Пуровский, Ямальский районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Является градообразующим предприятием для Надыма и п. Пангоды. Коллектив насчитывает более 10 тыс. сотрудников.

В составе предприятия 13 действующих газовых промыслов, 14 специализированных филиалов. Ежегодный объем добычи природного газа — более 100 млрд куб. м.

В компании внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015.

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