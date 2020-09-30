Г. Карелова поддержала предложение Минтруда о продлении временного порядка установления инвалидности

Source: Russia – Council of the Federation

Такой порядок позволяет проводить экспертизу дистанционно и не подвергать граждан риску заражения коронавирусной инфекцией, считает вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области поддержала предложение Министерства труда и социальной защиты РФ о продлении временного порядка заочного переосвидетельствования инвалидности из‑за коронавируса до 1 марта 2021 года.

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Вице-спикер СФ обратила внимание, что в период пандемии значительно усилены меры поддержки граждан с инвалидностью. «Незамедлительно принято решение об утверждении временного порядка установления инвалидности, который предполагает упрощение процедуры ее получения. Это позволило проводить экспертизу дистанционно и не подвергать граждан риску заражения коронавирусной инфекцией. В нынешней эпидемиологической ситуации особенно важно продлить действие временных правил, чтобы максимально их обезопасить», — добавила она.

Незамедлительно принято решение об утверждении временного порядка установления инвалидности, который предполагает упрощение процедуры ее получения

Как напомнила Галина Карелова, временный порядок доступен как для тех, кто обращается для установления инвалидности в первый раз, так и для проходящих медико-социальную экспертизу повторно. «За период его действия инвалидность была установлена более 652 тысячам человек», — сообщила заместитель Председателя СФ.

Галина Карелова подчеркнула важность проведения информационно-просветительской работы в регионах. «Инвалиды, их семьи должны иметь возможность получить полную информацию на горячих линиях, в средства массовой информации, Интернет-ресурсах», — заключила вице-спикер СФ.

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