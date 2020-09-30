Д. Гусев посетил село Тельвиска Заполярного района Ненецкого АО

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провёл рабочую встречу с главой администрации муниципального образования и встретился коллективом средней школы.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа посетил село Тельвиска, где провел рабочую встречу с главой Муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Дмитрием Якубовичем и экс-главой муниципалитета, депутатом сельского совета Ириной Семяшкиной. Стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой к зиме и основные направления социально-экономического развития сельского поселения.

Денис Гусев провёл рабочую встречу с главой администрации муниципального образования и встретился коллективом средней школы

Следующим пунктом маршрута стала средняя школа. Новое современное здание, рассчитанное на сто мест, было открыто два года назад. Парламентарий высоко оценил предметные и специализированные кабинеты, столовую, просторный спортивный и актовый залы. Все они укомплектованы современным оборудованием и мебелью. Сейчас в школе обучаются 65 детей, обучение ведется по пятидневной системе в одну смену.Денис Гусев пообщался с педагогическим коллективом. Директор школы Татьяна Паюсова рассказала о том, что в школу по Федеральной программе «Цифровая образовательная среда» поступило два мобильных класса, интерактивные панели, 30 ноутбуков с комплектами наушников и компьютерных мышек, «умные» колонки, а также несколько многофункциональных устройств.

Сенатор отметил, что средняя школа отвечает современным стандартам, где создана безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и доступность образования. «У вас светлая и уютная школа. Уверен, что детям здесь комфортно находиться. Желаю вам дальнейших профессиональных успехов. Со своей стороны, обещаю вам поддержку в вашей деятельности и ваших инициативах», — сказал он.

В завершении встречи сенатор поздравил педагогов с предстоящим профессиональным праздником – Днём учителя и вручил коллективу школы Благодарственное письмо за многолетний и добросовестный труд, творческий подход в обучении и воспитании подрастающего поколения.

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