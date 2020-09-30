Задолженность за газ теплоснабжающих предприятий Калужской области значительно сократилась

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

29 сентября 2020, 20:30

ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» ежегодно поставляет 255,4 млн куб. м газа для 36 теплоснабжающих организаций (ТСО) Калужской области. По итогам прошедшего отопительного периода дебиторская задолженность данных предприятий перед поставщиком газа на 1 мая 2020 составляла 238 млн рублей. Компания «Газпром межрегионгаз Калуга» провела комплексную работу, направленную на снижение дебиторской задолженности предприятий ТСО и стимулированию проблемных предприятий к исполнению своих обязательств перед поставщиком газа.

В рамках подготовки к отопительному периоду 2020–2021 гг. в компании проанализировали ситуацию с дебиторской задолженностью ТСО. По состоянию на 1 сентября 2020 года основная часть предприятий ТСО выполнила договорные обязательства по расчетам за газ. Дебиторская задолженность снизилась почти в два раза по сравнению с цифрами мая текущего года, и составила 150 млн руб.

Виталий Ковалев, генеральный директор «Газпром межрегионгаз Калуга»: «Теплоснабжающие предприятия — одна из самых проблемных категорий потребителей. Однако совместная работа с региональным правительством обеспечила выполнение расчетов данных предприятий за природный газ перед началом отопительного сезона. Проблемные предприятия, такие как МУП „Калугатеплосеть“ (Калуга), УМП „Коммунальные электрические и тепловые сети“ (Малоярославец) пытаются находить варианты для расчетов с поставщиком газа и дают гарантии по ликвидации задолженности к 1 октября текущего года».

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром»), осуществляет поставку природного газа потребителям Калужской области.

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