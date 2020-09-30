Source: Gazprom in Russian

Релиз

30 сентября 2020, 12:00

Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 22,778 млрд руб. — это в 5,9 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно программе, компания построит около 600 км газопроводов и восемь газораспределительных станций. Это создаст условия для продолжения газификации Южно-Сахалинска и подачи газа потребителям еще 63 населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях. Для автономной газификации 11 населенных пунктов в Корсаковском, Курильском, Макаровском, Углегорском, Северо-Курильском и Южно-Курильском городских округах предусмотрено сооружение станций приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПГ).

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 594,2 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 26,1 тыс. домовладений, 157 котельных и предприятий. В том числе 112 домовладений и 30 котельных должны быть подготовлены в рамках автономной газификации.

Алексей Миллер и Валерий Лимаренко также подписали меморандум о взаимодействии по вопросу строительства «Газпромом» малотоннажного завода по производству СПГ (установка производительностью до 42 тыс. тонн в год).

В настоящее время «Газпром» и Сахалинская область реализуют программу развития газоснабжения и газификации на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 38%. В результате реализации новой программы он вырастет более чем вдвое — до 84%. В том числе в сельской местности — в три раза.

Таким образом, будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация региона.

Газификация Сахалинской области

уровень газификации Сахалинской области по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Сахалинской области в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Сахалинской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации. В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано Соглашение о развитии рынка производства и использования сжиженного природного газа в регионе.

Сотрудничество «Газпрома» и Сахалинской области носит стратегический характер. На шельфе острова Сахалин компания развивает крупный центр газодобычи в рамках реализации государственной Восточной газовой программы. В частности, ведется промышленная разработка Киринского месторождения и бурение эксплуатационных скважин на Южно-Киринском месторождении проекта «Сахалин-3».

В настоящее время в г. Южно-Сахалинске действует автомобильная газонаполнительная компрессорная станция «Газпрома», на ГРС «Дальнее» — блок по заправке передвижных автомобильных газовых заправщиков. Завершается строительство второй станции в г. Южно-Сахалинске.

При финансовой поддержке компании в г. Южно-Сахалинске созданы ледовый дворец и мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построено футбольное поле (г. Южно-Сахалинск), 16 многофункциональных спортивных площадок и два пришкольных стадиона.

Управление информации ПАО «Газпром»

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