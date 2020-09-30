Минэнерго России опубликовало для общественного обсуждения проект Стратегии развития электросетевого комплекса до 2035 года

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 30 сентября. – Министерство энергетики России опубликовало для общественного обсуждения проект Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации на период до 2035 года.

В проекте Стратегии определены приоритеты государственной энергетической политики в части развития электросетевого комплекса, среди которых гарантированное обеспечение энергетической безопасности страны, максимально возможное использование отечественного оборудования, повышение результативности и эффективности всех уровней управления, обеспечение баланса экономических интересов потребителей электрической энергии и сетевых организаций.

Проект доступен по ссылке. Отзывы по проекту можно направлять по адресу: BalagurovSA minenergo.gov.ru, Балагуров Сергей Аркадьевич.

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