Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии Музея Карельского фронта в Беломорске.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия Игорь Зубарев ЗубаревИгорь Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия принял участие в торжественной церемонии открытия Музея Карельского фронта, который был создан к 100-летнему юбилею республики в рамках Федеральной целевой программы развития региона.

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Как отметил парламентарий, идея о создании музея в Беломорске принадлежит ветеранам. Их инициативу поддержала сначала Госкомиссия по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, а затем и Президент РФ Владимир Путин. На реализацию проекта ушло около трех лет.

«Здание 1930 года постройки, где во время Великой Отечественной войны располагался Штаб Карельского фронта, находилось в аварийном состоянии. Требовались масштабные работы, включая замену инженерных сетей, чтобы привести помещения в порядок. Реконструкция вдохнула новую жизнь в историческое здание, а экспозиция музея, созданная с помощью экспонатов Национального музея Карелии и частных коллекций, вернула нам память о войне», — сказал сенатор.

Игорь Зубарев принял участие в открытии Музея Карельского фронта в Беломорске

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Игорь Зубарев принял участие в открытии Музея Карельского фронта в Беломорске

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Игорь Зубарев принял участие в открытии Музея Карельского фронта в Беломорске

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Игорь Зубарев принял участие в открытии Музея Карельского фронта в Беломорске

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Игорь Зубарев принял участие в открытии Музея Карельского фронта в Беломорске

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Игорь Зубарев принял участие в открытии Музея Карельского фронта в Беломорске

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Экспозиция Музея Карельского фронта включает не только музейные предметы, артефакты военного времени, но и диорамы, панорамы, инсталляции, а также мультимедийный контент. Посетители могут представить, как выглядел в реальности кабинет командующего фронтом, блиндажи, ДОТы, как жили партизаны и узники концлагерей. Выставочное пространство размещается в девяти залах, каждый из которых посвящен определенной тематике: боям на разных направлениях фронта, тылу, концлагерям на оккупированной территории.

«Музей Карельского фронта должен стать центром патриотического воспитания детей и молодёжи. На базе учреждения необходимо создать поисковый отряд, которого ещё нет в Беломорском районе. Думаю, что представители Фонда «Эстафета поколений», чью помощь в создании музея трудно переоценить, окажут поддержку в решении этого вопроса», — считает парламентарий.

В ходе торжественной церемонии открытия музея глава региона Артур Парфенчиков вручил Игорю Зубареву медаль «За заслуги перед Республикой Карелия». Сенатор был отмечен за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики и активную работу в составе Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.

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