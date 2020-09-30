Началось обучение по программе профессиональной переподготовки прокурорских работников, состоящих в резерве кадров для выдвижения на должности прокуроров городов и районов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
На факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации Университета прокуратуры Российской Федерации началось обучение прокурорских работников, состоящих в резерве кадров для выдвижения на должности прокуроров городов, районов, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуроров.
С приветственным словом выступила ректор Университета Оксана Капинус, подчеркнув полувековую традицию образовательной деятельности по повышению квалификации работников органов прокуратуры.
Обучение резервистов будет производиться с использованием современных цифровых методов организации и осуществления учебного процесса. Дополнительная профессиональная программа предусматривает все формы занятий.
С началом обучения слушателей также поздравил начальник управления Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Яцев.
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