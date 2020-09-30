На средства гранта ООО «Газпром добыча Ноябрьск» открыта детская обсерватория

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Новости проектов и регионов

30 сентября 2020, 16:10

30 сентября в детском саду «Машенька» в Ноябрьске состоялось торжественное открытие городской детской обсерватории «Тропинками вселенной». Проект реализован на средства социального гранта ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и является уникальным для города.

Для оснащения детской обсерватории было закуплено необходимое оборудование: телескоп, камера для астрофотографии, настольный планетарий, интерактивный стол и обучающие модели. Общая сумма гранта составила 500 тысяч рублей.

Основная цель проекта — с помощью наработанной педагогами методической базы подготовить детей к познанию естественных наук, пробудить в них тягу к исследовательской работе. Благодаря проекту порядка 200 воспитанников детского сада смогут получить новые знания и закрепить их. После отмены ограничений, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, работать в обсерватории смогут и учащиеся ближайшей школы.

Присутствовавший на презентации проекта заместитель генерального директора по управлению персоналом Андрей Колесниченко отметил: «Ежегодно на средства грантов реализуются социально значимые проекты, призванные принести пользу максимальному числу людей. Мы рады, что имеем возможность внести свой вклад в развитие подрастающего поколения».

В конкурсе социальных грантов ООО «Газпром добыча Ноябрьск» принимают участие организации Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, Петропавловска-Камчатского (Камчатский край) и Ленского района Республики Саха (Якутия).

Всего на поддержку социально значимых инициатив, начиная с 2010 года, было выделено около 35 млн рублей. За десятилетний период было рассмотрено порядка 450 проектов, 67 из них получили финансирование и уже реализованы. С каждым годом количество инициатив, выдвинутых на суд конкурсной комиссии, продолжает расти.

Справка

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее разработку 7 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 газоконденсатных и 1 нефтегазоконденсатного.

Производственные объекты компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Якутии. В составе предприятия — 3 газовых промысла и 3 газопромысловых управления. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» является участником государственной Восточной газовой программы — предприятие назначено заказчиком работ и эксплуатирующей организацией по Чаяндинскому месторождению в Республике Саха (Якутия).

На правах оператора компания оказывает услуги по добыче и подготовке газа независимым недропользователям на Губкинском, Муравленковском, Новогоднем, Вынгапуровском, Тарасовском, Северо-Губкинском, Вьюжном, Метельном и Еты-Пуровском месторождениях (ЯНАО).

В компании внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям корпоративного стандарта СТО Газпром 9001 и международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.

Коллектив насчитывает свыше 4500 человек. Главный офис расположен в Ноябрьске.

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