Олег Матыцин вручил госнаграды тренерам, спортсменам и специалистам спортивной отрасли

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 30 сентября, в Министерстве спорта Российской Федерации глава ведомства Олег Матыцин вручил государственные награды тренерам, спортсменам и специалистам спортивной отрасли.

«Для меня большая честь поздравить вас с высокими достижениями и поблагодарить за ежедневный труд, – обратился Олег Матыцин к участникам мероприятия. – Спасибо тренерам и специалистам за тот вклад, который вы вносили и вносите в подготовку к Олимпийским играм, чемпионатам мира и Европы, Всемирным универсиадам и другим крупным спортивным соревнованиям. Благодарю спортсменов за победы и за то, что прославляете нашу страну на международной арене. Все мы – единая спортивная семья, и вместе будем дальше работать на благо российского спорта».

Указами Президента Российской Федерации награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Калитина Наталья Евгеньевна – начальник отдела по международному сотрудничеству Российского студенческого спортивного союза;

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Прасканова Ирина Васильевна – заместитель директора Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России;

Уразов Максим Сергеевич – директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России.

Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено:

Сазонову Александру Юрьевичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью Водно-спортивный комплекс «Буревестник»;

Филиппову Андрею Николаевичу – заместителю директора спортивной школы олимпийского резерва «Юго-Запад» по спортивной подготовке ГБУ г. Москвы «Центр спорта и образования «Самбо-70» Департамента спорта города Москвы.

Почётная грамота Президента Российской Федерации вручена:

Дроздовскому Александру Кузьмичу – специалисту спортивной сборной команды Российской Федерации по паралимпийским видам спорта (лыжные гонки) ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;

Киселёву Дмитрию Алексеевичу – исполнительному директору Российского студенческого спортивного союза;

Шилову Сергею Валентиновичу – тренеру ГБУ г. Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва «Воробьёвы горы»;

Смирновой Татьяне Борисовне – руководителю по направлению Департамента общественных связей ПАО «ГМК «Норильский никель».

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

Алексеенкову Вячеславу Юрьевичу – механику спортивной сборной команды Российской Федерации по паралимпийским видам спорта (лыжные гонки) ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;

Андрееву Роману Сергеевичу – механику спортивной сборной команды Российской Федерации по конькобежному спорту (шорт-треку) ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;

Бакаевой Анжелике Викторовне – специалисту спортивной сборной команды Российской Федерации по бобслею ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;

Ганоль Ирине Анатольевне – начальнику отдела финансирования учреждений Департамента бюджетной политики и финансов Минспорта России;

Герцикову Александру Васильевичу – тренеру спортивной сборной команды Российской Федерации по конькобежному спорту (шорт-треку) ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;

Ефременковой Екатерине Олеговне – спортсмену-инструктору спортивной сборной команды Российской Федерации по шорт-треку ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;

Зайцевой Татьяне Ивановне – заместителю начальника отдела финансирования учреждений Департамента бюджетной политики и финансов Минспорта России;

Захаровой Евгении Сергеевне – спортсмену-инструктору спортивной сборной команды Российской Федерации по шорт-треку ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;

Ивановой Диане Борисовне – директору спортивных программ Российского студенческого спортивного союза;

Киприч Александре Юрьевне – помощнику руководителя Российского студенческого спортивного союза;

Лукичевой Ирине Алексеевне – г. Москва;

Майоровой Екатерине Михайловне – главному бухгалтеру Российского студенческого спортивного союза;

Максименко Анне Владимировне – начальнику спортивной сборной команды Российской Федерации по конькобежному спорту (шорт-треку) ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;

Малагич Эмине Асимовне – спортсмену-инструктору спортивной сборной команды Российской Федерации по шорт-треку ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;

Мальцевой Екатерине Андреевне – мастеру спорта России международного класса;

Охлопкову Юрию Семёновичу – руководителю проектов управления Автономной некоммерческой организации «Организационный комитет – 2018»;

Свиридову Сергею Васильевичу – консультанту по международным вопросам Федерации фигурного катания на коньках России;

Стрезову Валерию Васильевичу – тренеру спортивной сборной команды Российской Федерации по фристайлу ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;

Сучилову Семёну Андреевичу – члену спортивной сборной команды Российской Федерации по биатлону;

Шестериковой Ольге Александровне – члену спортивной сборной команды Российской Федерации по биатлону;

Дьяченко Алексею Михайловичу – директору Красноярского представительства ПАО ГМК «Норильский никель»;

Кильби Галине Ивановне – руководителю по направлению Правового департамента ПАО «ГМК «Норильский никель»;

Кушнарёву Дмитрию Сергеевичу – директору экономического департамента ПАО «ГМК «Норильский никель».

Благодарственное письмо Президента Российской Федерации вручено:

Заболотной Ирине Петровне – начальнику управления корпоративных мероприятий Департамента социальной политики ПАО «ГМК «Норильский никель».

Фото: Александр Александров

Пресс-служба Минспорта России

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