Олег Матыцин вручил госнаграды тренерам, спортсменам и специалистам спортивной отрасли

Source: Russia Ministry of Sport
Сегодня, 30 сентября, в Министерстве спорта Российской Федерации глава ведомства Олег Матыцин вручил государственные награды тренерам, спортсменам и специалистам спортивной отрасли.
«Для меня большая честь поздравить вас с высокими достижениями и поблагодарить за ежедневный труд, – обратился Олег Матыцин к участникам мероприятия. – Спасибо тренерам и специалистам за тот вклад, который вы вносили и вносите в подготовку к Олимпийским играм, чемпионатам мира и Европы, Всемирным универсиадам и другим крупным спортивным соревнованиям. Благодарю спортсменов за победы и за то, что прославляете нашу страну на международной арене. Все мы – единая спортивная семья, и вместе будем дальше работать на благо российского спорта».
Указами Президента Российской Федерации награждены:
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
Калитина Наталья Евгеньевна – начальник отдела по международному сотрудничеству Российского студенческого спортивного союза;
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Прасканова Ирина Васильевна – заместитель директора Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России;
Уразов Максим Сергеевич – директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России.
Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено:
Сазонову Александру Юрьевичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью Водно-спортивный комплекс «Буревестник»;
Филиппову Андрею Николаевичу – заместителю директора спортивной школы олимпийского резерва «Юго-Запад» по спортивной подготовке ГБУ г. Москвы «Центр спорта и образования «Самбо-70» Департамента спорта города Москвы.
Почётная грамота Президента Российской Федерации вручена:
Дроздовскому Александру Кузьмичу – специалисту спортивной сборной команды Российской Федерации по паралимпийским видам спорта (лыжные гонки) ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;
Киселёву Дмитрию Алексеевичу – исполнительному директору Российского студенческого спортивного союза;
Шилову Сергею Валентиновичу – тренеру ГБУ г. Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва «Воробьёвы горы»;
Смирновой Татьяне Борисовне – руководителю по направлению Департамента общественных связей ПАО «ГМК «Норильский никель».
Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:
Алексеенкову Вячеславу Юрьевичу – механику спортивной сборной команды Российской Федерации по паралимпийским видам спорта (лыжные гонки) ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;
Андрееву Роману Сергеевичу – механику спортивной сборной команды Российской Федерации по конькобежному спорту (шорт-треку) ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;
Бакаевой Анжелике Викторовне – специалисту спортивной сборной команды Российской Федерации по бобслею ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;
Ганоль Ирине Анатольевне – начальнику отдела финансирования учреждений Департамента бюджетной политики и финансов Минспорта России;
Герцикову Александру Васильевичу – тренеру спортивной сборной команды Российской Федерации по конькобежному спорту (шорт-треку) ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;
Ефременковой Екатерине Олеговне – спортсмену-инструктору спортивной сборной команды Российской Федерации по шорт-треку ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;
Зайцевой Татьяне Ивановне – заместителю начальника отдела финансирования учреждений Департамента бюджетной политики и финансов Минспорта России;
Захаровой Евгении Сергеевне – спортсмену-инструктору спортивной сборной команды Российской Федерации по шорт-треку ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;
Ивановой Диане Борисовне – директору спортивных программ Российского студенческого спортивного союза;
Киприч Александре Юрьевне – помощнику руководителя Российского студенческого спортивного союза;
Лукичевой Ирине Алексеевне – г. Москва;
Майоровой Екатерине Михайловне – главному бухгалтеру Российского студенческого спортивного союза;
Максименко Анне Владимировне – начальнику спортивной сборной команды Российской Федерации по конькобежному спорту (шорт-треку) ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;
Малагич Эмине Асимовне – спортсмену-инструктору спортивной сборной команды Российской Федерации по шорт-треку ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;
Мальцевой Екатерине Андреевне – мастеру спорта России международного класса;
Охлопкову Юрию Семёновичу – руководителю проектов управления Автономной некоммерческой организации «Организационный комитет – 2018»;
Свиридову Сергею Васильевичу – консультанту по международным вопросам Федерации фигурного катания на коньках России;
Стрезову Валерию Васильевичу – тренеру спортивной сборной команды Российской Федерации по фристайлу ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;
Сучилову Семёну Андреевичу – члену спортивной сборной команды Российской Федерации по биатлону;
Шестериковой Ольге Александровне – члену спортивной сборной команды Российской Федерации по биатлону;
Дьяченко Алексею Михайловичу – директору Красноярского представительства ПАО ГМК «Норильский никель»;
Кильби Галине Ивановне – руководителю по направлению Правового департамента ПАО «ГМК «Норильский никель»;
Кушнарёву Дмитрию Сергеевичу – директору экономического департамента ПАО «ГМК «Норильский никель».
Благодарственное письмо Президента Российской Федерации вручено:
Заболотной Ирине Петровне – начальнику управления корпоративных мероприятий Департамента социальной политики ПАО «ГМК «Норильский никель».
Фото: Александр Александров
Пресс-служба Минспорта России