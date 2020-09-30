ООО «Газпром проектирование» освоило технологию воздушного лазерного сканирования

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

30 сентября 2020, 13:15

ООО «Газпром проектирование» внедрило в производство технологию воздушного лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъемки (ВЛС и ЦАФС) для создания топографических планов в рамках проектно-изыскательских работ. Метод базируется на использовании высокотехнологичного оборудования — беспилотных воздушных судов (БВС) DJI Matrice 600 pro и лазерных сканнеров АГМ МС3.200, а также программного обеспечения для управления техникой и обработки полученных материалов.

Приобретение оборудования и ПО предусматривалось инвестиционной программой по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ООО «Газпром проектирование». Первый комплект оборудования был поставлен в декабре 2019 года, в настоящее время парк компании насчитывает шесть беспилотных комплексов со сканерами на борту.

Для внедрения технологии около 20 сотрудников прошли обучающие курсы, по завершении которых получили удостоверение операторов БВС. В данный момент в филиалах компании создаются группы камеральной обработки материалов ВЛС и ЦАФС.

Перед началом аэросъемочных работ по производственным объектам специалистами изыскательских подразделений компании получены необходимые разрешения и согласования полетов, в том числе в структурах Министерства обороны РФ и региональных управлений ФСБ РФ.

Сегодня методом воздушного лазерного сканирования проводятся работы на объектах транспортировки этансодержащего газа к Балтийскому морю, обустройства Астраханского газоконденсатного месторождения, реконструкции системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская».

Воздушное лазерное сканирование выполняется с высоты 120–150 метров над земной поверхностью, что обеспечивает получение облака точек и цифровой модели рельефа с точностью 3–5 см и плотностью до 150 точек на один квадратный метр и позволяет выполнять разработку топографических планов всего масштабного ряда — от 1:500 до 1:10000.

С внедрением технологии ВЛС компания повышает не только качество получаемых данных о рельефе и наземных объектах, но и производительность труда. Для сравнения: один беспилотный комплекс осваивает до 500 га в день, тогда как одна полевая бригада, выполняющая работы наземным методом, не более 200 га в месяц.

Справка

ООО «Газпром проектирование» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», сочетающее в себе передовые технологии и 80-летний опыт, накопленный ведущими институтами Группы «Газпром» в сфере проектирования для нефтегазовой отрасли России. Является поставщиком проектных решений для газоснабжения России.

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