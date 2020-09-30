Павел Сорокин: «ТЭК может стать одним из лидеров по созданию заказа для разработчиков отечественной электроники»

Source: Russia Ministry of Energy

Ялта (Республика Крым), 29 сентября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в работе Международного форума «Микроэлектроника-2020».

Выступая на пленарной сессии Форума, замглавы Минэнерго России подчеркнул, что ТЭК остается крупнейшим инвестором в российской экономике.

«Около 300 млрд рублей нефтегазовики и угольщики тратят на программное обеспечение ежегодно. Самое главное – это предсказуемый спрос на период в 10-15 лет вперед. Поэтому именно ТЭК – это одна из немногих отраслей, которая может обеспечить долгосрочный предсказуемый заказ, в том числе в целях исполнения наших планов по выходу на новые рынки, росту производства – нам предстоит сделать очень сильный технологический рывок вперед», – отметил Павел Сорокин.

По его словам, исполнение планов по цифровизации отрасли невозможно без создания электронно-компонентной базы, датчиков, систем учета, «железа» под автоматизацию.

«Как коммерческий заказчик ТЭК может стать одним из лидеров по созданию заказа для разработчиков отечественной электроники», – подытожил заместитель Министра.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

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