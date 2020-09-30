Поздравление Президенту Абхазии Аслану Бжании по случаю Дня победы и независимости

Source: President of Russia – Kremlin

«Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Абхазии, отстоявшего в нелёгкой борьбе своё право на свободную, мирную жизнь», – отметил глава Российского государства.

Президент России подчеркнул, что российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнёрства, и выразил уверенность, что дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей в различных сферах отвечает коренным интересам граждан двух стран.

Кроме того, Владимир Путин подтвердил намерение России и впредь оказывать всемерное содействие Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности.

Смотрите также

MIL OSI