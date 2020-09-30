Проекты «Газпрома» по сохранению объектов культурного наследия и развитию Санкт-Петербурга получили высокую оценку Правительства РФ 

Source: Gazprom in Russian

Релиз

30 сентября 2020, 20:00

Сегодня делегация Правительства РФ под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко посетила Государственный музей-заповедник «Царское Село». В мероприятии принял участие Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Он ознакомил делегацию с основными благотворительными проектами, которые «Газпром» реализует в Санкт-Петербурге. Особое внимание было уделено работам по восстановлению исторического облика Екатерининского дворца в «Царском Селе» и реставрации Китайского дворца в Ораниенбауме, воссозданию в натуральную величину линкора «Полтава», программе благоустройства исторического центра Санкт-Петербурга.

Участники мероприятия осмотрели интерьеры Екатерининского дворца: отреставрированную дворцовую церковь Воскресения Христова и восстановленный Лионский зал. Также делегация посетила Зубовский флигель, где в 2019 году начаты реставрационные работы. При поддержке «Газпрома» эти проекты позволяют вернуть в экспозицию дворца уникальные интерьеры, утраченные в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, вниманию делегации был представлен мастер-класс для молодых реставраторов, организованный в рамках образовательной программы «Газпрома» «Друзья Петербурга». Общаясь с участниками мастер-класса, Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность сохранения и поддержки петербургской реставрационной школы, являющейся сосредоточением экспертизы, знаний и технологий, которыми нужно делиться, а также необходимость масштабировать данную программу на федеральном уровне, чтобы у молодых архитекторов и реставраторов со всей России была возможность вместе получать ценное образование.

Дмитрий Чернышенко высоко оценил вклад компании в сохранение историко-культурного наследия Санкт-Петербурга и его дальнейшее развитие.

«Сегодня мы увидели, как буквально из руин воссоздаются уникальные интерьеры Екатерининского дворца, являющегося жемчужиной российской и мировой архитектуры. В „Царском Селе“ особенно понимаешь важность цели, которую обозначил Президент, — духовно-нравственное воспитание нашего населения на основе исторических и культурных ценностей. Традиция меценатства, которую поддерживает „Газпром“, здесь представлена в сохранении уникальных сокровищ нашей страны. Компания уже много лет инвестирует в Санкт-Петербург, оказывая масштабную помощь в комплексном развитии города, что является образцом ответственного отношения к региону присутствия. Реализация подобных проектов дает возможность соприкоснуться с уникальными местами как можно большему количеству наших граждан, особенно важно сохранение и сбережение этих объектов для будущих поколений», — сказал Дмитрий Чернышенко.

«Сохранить уникальный облик Санкт-Петербурга и одновременно поддержать его развитие как современного и удобного города — очень важная и ответственная задача. И „Газпром“ уже много лет реализует проекты по восстановлению и сохранению культурно-исторического наследия. С музеями „Царское Село“ и „Петергоф“ мы выполняем работы, которые без сомнения можно назвать уникальными проектами в области реставрации. Одновременно надо отметить нашу самую масштабную программу, по которой мы работаем с 2007 года — это реконструкция и благоустройство исторического центра Санкт-Петербурга. На сегодняшний день в программу вошли уже более 70 улиц, площадей, скверов, набережных и исторических архитектурных ансамблей», — сказал Алексей Миллер.

Справка

Музей-заповедник «Царское Село» (г. Пушкин (Санкт-Петербург)) — выдающийся памятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства XVIII — начала ХХ века. Композиционный центр дворцово-паркового ансамбля — Большой Царскосельский (Екатерининский) дворец — образец русского барокко.

При участии «Газпрома» здесь выполнена масштабная реставрация дворцовой церкви Воскресения Христова и Лионского зала. В годы Великой Отечественной войны зданию церкви был нанесен значительный ущерб, а интерьер Лионского зала — полностью утрачен. На сегодняшний день основные восстановительные работы завершены.

В 2019 году «Газпром» приступил к реализации нового масштабного проекта — «Екатерина II. Личное пространство». Он предусматривает воссоздание полностью утраченных интерьеров восьми личных комнат Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Завершить реализацию проекта планируется в 2023 году.

«Газпром» также является партнером Государственного музея-заповедника «Петергоф» в проекте по реставрации Китайского дворца в Ораниенбауме. При поддержке компании здесь выполнены работы по восстановлению фасада дворца; отреставрированы интерьеры 11 помещений, до конца 2024 года планируется закончить восстановление еще шести.

При поддержке «Газпрома» в Санкт-Петербурге воссоздан в натуральную величину 54-пушечный линейный корабль 4 ранга «Полтава» — первый линейный корабль, заложенный на верфях Санкт-Петербургского адмиралтейства. Он станет центральным элементом культурно-исторического центра «Парусник „Полтава“, посвященного российскому флоту. В 2018 году корабль был спущен на воду. Принимал участие в двух военно-морских парадах, посвященных дню Военно-Морского Флота России.

Компания реализует комплексную программу по благоустройству Санкт-Петербурга. В рамках этой работы, в частности, на более чем семидесяти улицах, скверах, площадях и набережных проведены мощение тротуаров и замена наружного освещения, выполнена художественная подсветка культурных и исторических зданий. В частности, сейчас ведутся работы на улицах Чайковского, Гагаринская, Гангутская, Оружейника Федорова и на Соляном переулке.

В 2020 году „Газпром“ начал еще один социальный проект — „Друзья Петербурга“. Он направлен на воспитание нового поколения специалистов в области реставрации и музейного дела. На объектах, которые поддерживает „Газпром“, будут проведены открытые образовательные мероприятия для студентов художественных, архитектурных и реставрационных учебных заведений. Кроме того, будут организованы дискуссионные площадки, на которых мировые эксперты обменяются опытом по защите и восстановлению объектов Всемирного наследия. Проект поддержан Администрацией Санкт-Петербурга.

Управление информации ПАО «Газпром»

Последние новости по теме

MIL OSI