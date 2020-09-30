Проект «Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем» реализуется при грантовой поддержке Минспорта России

Source: Russia Ministry of Sport

Проект «Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем» Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Российская ассоциация спортивных сооружений» стал одним из победителей конкурса Министерства спорта Российской Федерации на предоставление из федерального бюджета грантов некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В рамках проекта взрослые, сопровождающие детей на тренировки, могут заниматься спортом, и вместо режима «ожидания на скамейке запасных» провести время с пользой для своего здоровья.

Занятия для взрослых проводятся по самым разным направлениям: от общей физической подготовки и скандинавской ходьбы до шахмат и подвижных игр. Здесь можно выделить триатлон, скалолазание, стрельбу, шлюпочный поход и занятия на каноэ.

Тренировки проходят как в зале, так и на свежем воздухе в расположенных поблизости рекреационных зонах: парках, скверах, на придомовых территориях.

Уже сегодня к проекту присоединилось 51 учреждение, на базе которых у более 4000 взрослых появилась возможность систематически заниматься физической культурой и спортом одновременно со своим ребёнком.

Участники проекта – спортивные и общеобразовательные школы, спортивные федерации, клубы, ФОКи, спортивные комплексы, детские сады.

Перед организаторами проекта стоит задача – привлечь к систематическим занятиям не менее 5000 сопровождающих взрослых. Проект охватывает 43 региона нашей страны.

Средства, выделенные на реализацию проекта, направлены на закупку и безвозмездную передачу участникам инвентаря, необходимого для проведения занятий, методическую поддержку и организацию занятий с населением на спортивных объектах.

Пресс-служба Минспорта России

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