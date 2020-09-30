Прокуратурой г. Каспийска Республики Дагестан направлено в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, совершавших незаконную добычу рыбы осетровой породы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой г. Каспийска Республики Дагестан утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 жителей республики, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации).

По версии обвинения, в 2019 году члены организованной преступной группы на маломерном судне выходили в акваторию Каспийского моря и незаконно добывали рыбу – русскиого осётра, который занесен в Красную книгу Российской Федерации, после чего с уловом приплывали к берегу и передавали другим членам группы. При этом судно злоумышленников было оснащено необходимым техническим оборудованием для добычи водных биологических ресурсов.

В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Кизлярский районный суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в суд предъявлены исковые заявления о взыскании с обвиняемых в пользу Российской Федерации причиненного преступлением ущерба в размере свыше 18,4 млн рублей.

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