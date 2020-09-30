Source: Russia Federal Space

#РКС#Роскосмос#Главное#IT30.09.2020 11:21

РКС создал «облако» для ракетно-космической отрасли

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») успешно завершил создание облачной инфраструктуры для госкорпорации «Роскосмос». Дата-центр РКС (центр обработки данных) уже позволил разгрузить часть ИТ-персонала компаний и повысить эффективность работы ИТ-инфраструктуры всей отрасли.

РКС помимо традиционных для холдинга создания приборов космического назначения в последние годы все более активно выступает в роли разработчика цифровых сервисов на основе данных дистанционного зондирования Земли и навигации. В рамках развития компетенций в данной области в холдинге была создана облачная инфраструктура, которая в течение нескольких последних лет была масштабирована для работы в рамках всей госкорпорации.

Директор по информационным технологиям РКС Дмитрий Лепешкин: «Для РКС это новое качество — быть поставщиком облачных услуг. Это очень ответственная роль. Опыт показал, что переход к облачной технологии разгрузил часть ИТ-персонала, а также распределил нагрузку на сервера. По нашей оценке, оптимизация отраслевой ИТ-инфраструктуры позволила повысить ее эффективность на 20–30%».

Центр обработки данных РКС сегодня насчитывает более 300 стоек оборудования, которые используются для формирования единого «облака», к которому подключены все дочерние предприятия Госкорпорации «Роскосмос». Он позволяет безопасно хранить данные, производить вычислительные операции, а также обеспечивать коммуникацию и совместную работу отдельных специалистов и целых предприятий отрасли.

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