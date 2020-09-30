Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#Конференция30.09.2020 09:22

Роскосмос участвует в конференции «Региональные проблемы ДЗЗ»

Госкорпорация «Роскосмос» приняла участие в ежегодной международной конференции «Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли», проходящей в г. Красноярске на базе Института космических и информационных технологий Сибирского федерального университета.

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Госкорпорацией «Роскосмос» и Красноярским краем от 18.04.2017 № 11/3 Роскосмос является ответственным исполнителем по содействию развития и экспертной поддержке Конференции РПДЗЗ-2020, которая открылась 29 сентября 2020 года. В программный комитет от Госкорпорации «Роскосмос» вошел заместитель генерального директора по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов, в организационный комитет — заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Валерий Заичко.

С докладом на пленарном заседании выступил заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Валерий Заичко. В ходе доклада были освещены основные направления развития российской космической системы дистанционного зондирования Земли, в том числе по поддержанию и наращиванию орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, совершенствованию наземной космической инфраструктуры приема, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли, совершенствованию технологий и методов обработки данных дистанционного зондирования Земли, а также совершенствованию законодательства в области дистанционного зондирования Земли из космоса.

В рамках конференции состоялось рабочее совещание по вопросам реализации в Красноярском крае проекта «Цифровая Земля» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», как пилотном регионе по апробации и внедрению сервисов на основе данных дистанционного зондирования Земли в различных отраслях экономики.

Конференция продлится до 2 октября 2020 года, в ходе которой будут обсуждаться насущные вопросы и проблемы регионального использования данных дистанционного зондирования Земли.

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